ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مونديال اليد.. قائمة منتخب مصر لمواجهة السويد

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:13 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، القائمة التي سيخوض بها لقاء السويد في ثالث مواجهات مونديال اليد.

وضمت قائمة منتخب مصر للقاء كلا من "كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار".

فيما تم استبعاد كل من "إسلام حسن - محسن رمضان - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل" من المباراة. 

ويدخل منتخب مصر اللقاء من أجل الفوز بالرغم من تأهله للدور الرئيسي للبطولة حيث يسعى لاقتناص نقاط اللقاء للحفاظ على صدارة المجموعة والتأهل بأربع نقاط للدور التالي وفقا للنظام الجديد للمسابقة.

وتستضيف مصر النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث تمت زيادة عدد المنتخبات، حيث كان يشارك بالبطولة 24 منتخبا فقط على مدار السنوات الماضية.

وتقام البطولة على 4 صالات هي، الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يكتسح الجزيرة بدوري محترفي اليد

باروندو يعلن قائمة منتخب مصر لليد استعدادا للمونديال

باروندو يعلن القائمة النهائية لمنتخب اليد في المونديال

مصر تتقدم على مقدونيا 20-6 في الشوط الأول من المباراة

تدريبات منتخب مصر قبل بدء الشوط الثاني أمام مقدونيا

وزير الشباب يهنئ منتخب مصر لكرة اليد بعد اكتساح منتخب مقدونيا 38 /19

ترشيحاتنا

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

البديل السعودي لواتساب.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق pingme

مواعيد صرف رواتب شهر يناير للعاملين بالدولة

نصيحة للزمالك.. حازم إمام يسخر من غلق استاد القاهرة

إعادة تشكيل طيران الاتحاد أبرزها.. قرارات عاجلة من ولي عهد أبو ظبي

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021

لأول مرة في مصر .. إطلاق سيارة DS3 الجديدة كليًا بالأسواق | صور

كوفيد الطويل.. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب وقتا للشفاء