محمد حجازي يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسي لـ الأردن.. فيديو

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعليقا على زيارة الرئيس السيسي إلى الأردن، إن القمة الثنائية تأتي في توقيت شديد الأهمية إقليميا ودوليا وهناك تطويرات كثيرة في المنطقة.





وأضاف محمد حجازي في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مصر والأردن هما ركيزتا الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية ومصر استضافت مؤخرا وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والأردن لبحث القضية الفلسطينية وسبل إطلاق عملية السلام.





وتابع محمد حجازي: " مصر والأردن هما الدولتان المكلفين من القمة العربية لمتابعة الملف الفلسطيني"، مضيفا: "عملية السلام في غاية الأهمية خاصة مع وصول إدارة أمريكية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية".





وأكمل محمد حجازي: " هناك تحولات استراتيجية هامة وتطورات في القضايا الإقليمية آخرها المصالحة الخليجية مع قطر".





والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.





وقد أعرب الملك عبدالله عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعبًا بزيارة الرئيس، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيدًا فى هذا الإطار بدور الرئيس فى تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادى الذى يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.





كما أعرب العاهل الأردني عن تقديره لدعم مصر للأردن في مختلف القضايا، ولإسهامات أبنائها من الجالية المصرية في العديد من القطاعات ودورهم فى تحقيق التنمية بالأردن، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.





وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب من جانبه عن تقديره للعاهل الأردني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا ما يجمع الشعبين المصري والأردني من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد، ومعربًا عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الأردن في جميع المجالات.