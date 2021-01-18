هيونداي تتخلى عن هذا النوع من المحركات.. تفاصيل

اتجهت صناعة السيارات عالميا مؤخرا الى تصنيع السيارات الكهربائية. وأعلنت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية إيقاف تطوير الجيل التالي من محركات الديزل الخاصة بها في النصف الثاني من 2020.





توجد عدة عوامل ساعدت في هذا الامر ومنها اتجاه صناعة السيارات بشكل متزايد نحو الكهرباء في السنوات الأخيرة، والفضائح المتتالية لمحركات الديزل والانبعاثات الضارة التي تصدر منها بفعل الاحتراق.







المحركات الديزل تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا، وفي حين أن محركات الجيل التالي لن يتم تطويرها، إلا أنها ستستمر في تحديث محركات الديزل الحالية في السنوات المقبلة.







ووعدت هيونداي بإطلاق 23 سيارة كهربائية بحلول 2025، كما تستعد للكشف عن ايونيك 5 في فبراير المقبل، وتعمل كيا على تطوير سبعة طرازات كهربائية سوقت لها مؤخرًا، كما ستنضم جينسيس إلى هذا القطاع المتنامي .





أصبحت فقط مسألة وقت قبل أن تختفي سيارات الديزل بالكامل من هيونداي. أما المحركات البنزين لا تزال هيونداي تبقي عليها هذه الفترة و تمتلك هيونداي خططا لإطلاق الكثير من الطرازات الهايبرد .







ويخطط العملاق الكوري لطرح سيارات هايبرد يعاد شحنها والتي تستخدم محركات بنزين، لذا فإن التخلي عنها سيكون أصعب، لكن يُتوقع أن يحدث ذلك في وقت ما بالطبع مع ازدياد التوجه نحو الكهرباء .