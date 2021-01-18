ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعافي المنتج جمال العدل من فيروس كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:19 م
جمال العدل
جمال العدل
Advertisements
أحمد إبراهيم
تعافى المنتج محمد العدل من الاصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيه البروتوكول الخاص بالعلاج الفيروس اللعين. 

وكشف مصدر مقرب من المنتج جمال العدل، أن حالته الحالية مستقرة تماما وتعافى بشكل تام من فيروس كورونا ويباشر حاليا أعماله الفنية التى من المقرر أن تعرض فى رمضان المقبل. 

ويجرى المنتج جمال العدل جلسات عمل مستمرة مع فريق عمل مسلسلى نيللى كريم ويسرا تمهيدا لعرضهما فى رمضان المقبل. 

وكان اخر اعمال المنتج جمال العدل مسلسلى "100 وش" للفنانة نيللى كريم ومسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا والذى تم عرضها فى رمضان الماضى وحققنا نجاحا كبيرا عن عرضهما.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خاص .. إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا

بعد إصابتها بكورونا.. عبير صبري تدعم يسرا برسالة مؤثرة

رسالة دعم قوية من ليلى علوي لـ يسرا بعد إصابتها بـ كورونا

سلامتك يعمري .. روجينا توجه رسالة دعم ليسرا بعد تأكد اصابتها بكورونا

الله يشفي حبيبة قلبي.. كندا علوش تدعم يسرا في مرضها

ترشيحاتنا

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

خطاب عاجل من التعليم لـ المديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. اعرف تفاصيله الآن

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يزف بشرى بشأن بنزين 95.. فيديو

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا بتعديل توقيت انطلاقها

باب خلفي للرذيلة.. الحقيقة الكاملة حول موقع "أفندينا" للزواج

Advertisements

انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

التعليم: استكمال خطة التنمية المهنية للمعلمين حتى 20 فبراير

خادشة للحياء.. ضبط الشيف صاحبة تورتة نادى الجزيرة

حالته متدهورة بسبب كورونا .. تطورات الوضع الصحي لـ حما أحمد السقا

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

خدوها مني هينال الثقة.. أحمد موسى: مدبولي عجبني جدا وهو بيتكلم في مجلس النواب

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

خطاب عاجل من التعليم لـ المديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. اعرف تفاصيله الآن

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور

صدق أو لا تصدق.. دراسة حديثة: شم رائحة الطعام يزيد وزنك

نشرة الصحة والمرأة .. هل زواج التجربة يقلل نسب الطلاق؟ .. هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟