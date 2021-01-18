رغم انطلاق كورونا من داخلها.. الصين الأقوى اقتصاديا في 2020.. الركود ضرب دول العالم وعطل تقدمها والشركات الصينية استغلت الفرصة



- نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 2.3٪ خلال عام الجائحة - تقلص الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.7٪ ومنطقة اليورو بنسبة 7.5٪ والمملكة المتحدة بنسبة 11.2٪. - انتعاش اقتصاد الصين بنسبة 6.5٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020









كشفت الأرقام الرسمية اليوم أن اقتصاد الصين نما بنسبة 2.3 في المائة في عام 2020، ما يجعل الدولة التي بدأ فيها الوباء المدمر، الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي نما خلال العام الماضي على الإطلاق، بينما دمر فيروس كورونا - كوفيد 19 بقية العالم.





بعد أن قام حكام الصين الشيوعيون بالتستر على تفشي المرض في مراحله الأولى، أوقفت البلاد الوباء فعليًا بينما خرج الفيروس عن نطاق السيطرة في كل مكان آخر - ما سمح للشركات الصينية باستغلال الجمود العالمي.





في حين أن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تفشي الفيروسات المنتشر وما ينتج عنه من عمليات إغلاق صارمة، فقد صدرت الشركات الصينية مليارات الأقنعة لتلبية الطلب العالمي واستولت على حصة السوق من منافسيها المتعثرين.





واحتفلت بكين بنجاحها اليوم، حيث عزت مكاسبها الاقتصادية "التي تحققت بشق الأنفس" إلى "القيادة القوية واتخاذ القرارات العلمية" لقيادة الحزب الشيوعي "مع الرفيق شي جين بينج في الصميم".





وانتقدت الصين أيضًا كبير الدبلوماسيين الأمريكيين المنتهية ولايته مايك بومبيو، واصفة إياه بـ أنه يحاول إيقاف عجلة التاريخ المتدحرجة'' ، بعد أيام من نشر مكتبه ادعاءات جديدة تشير إلى تسرب الفيروس من معمل ووهان.





ولطالما اتهمت الولايات المتحدة الصين بالتستر بعد توبيخ طبيب لإثارة الإنذار، وزُعم أن بكين كذبت على منظمة الصحة العالمية وظهرت أدلة لاحقًا على أن الفيروس وصل بالفعل إلى أوروبا قبل ديسمبر 2019





وكان توسع الصين بنسبة 2.3 في المائة أفضل ما توقعه الخبراء، بينما من المتوقع أن تنشر كل دولة أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أرقامًا تظهر تراجعًا اقتصاديًا في عام 2020.





وتشمل حالات الركود المتوقعة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 في المائة في الولايات المتحدة و7.5 في المائة في منطقة اليورو و 11.2 في المائة في المملكة المتحدة.













وتُظهر أرقام الصين تباطؤًا ملحوظًا من النمو البالغ 6.0 في المائة في عام 2019، والذي كان بالفعل الأدنى منذ عقود وسط التوترات التجارية وضعف الطلب المحلي.

وكان النمو للعام بأكمله البالغ 2.3 في المائة أسوأ أداء للاقتصاد الصيني منذ انكماش بنسبة 1.6 في المائة في عام 1976، وهو العام الذي توفي فيه ماو تسي تونج.

وقال المكتب الوطني للإحصاء (NBS) إن العام الماضي كان "بيئة خطيرة ومعقدة في الداخل والخارج على حد سواء" حيث كان للوباء "تأثير هائل".

ولكن الأرقام أفضل من تلك التي توقعها استطلاع أجرته وكالة فرانس برس لمحللين من 13 مؤسسة مالية توقعوا توسعا بنسبة 2.0 بالمئة.

وشمل النمو الإجمالي انتعاشًا بنسبة 6.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، ما أعادها إلى مسار ما قبل الجائحة.

وعلى النقيض من ذلك، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.2 في المائة في عام 2020، مع حدوث ركود أكبر في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا والهند وغيرها.

ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي بعد إعادة افتتاح المصانع بسرعة بعد الإغلاق الأولي في الشتاء الماضي.

ولكن مبيعات التجزئة تقلصت بنسبة 3.9 في المائة للعام بأكمله، وهو أول انكماش منذ عام 1968، مع قلق المستهلكين من الإنفاق مع استمرار الوباء.

وقال مفوض المكتب الوطني للإحصاء، نينج جيزه، للصحفيين، إن أساس التعافي الاقتصادي الصيني "ما زال غير ثابت بعد".

وأضاف "هناك الكثير من الشكوك في الديناميات المتغيرة للوباء، وكذلك البيئة الخارجية".

وظل معدل البطالة في المناطق الحضرية عند 5.2 في المائة، وقال نينج إن عدد الموظفين الجدد في المناطق الحضرية يزيد عن 11 مليونًا - متجاوزًا الهدف البالغ تسعة ملايين.

ومع ذلك، حذر الخبراء من أن البطالة قد تكون أعلى مما تشير إليه الأرقام الرسمية بسبب الأعداد الكبيرة من الناس في القوة العاملة غير الرسمية في الصين.

وقال راجيف بيسواس، كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في اي اتش اس ماركيت: "يعكس الزخم المعزز للانتعاش الاقتصادي للصين خلال الربع الرابع من عام 2020 تحسن الإنفاق الاستهلاكي الخاص بالإضافة إلى ازدهار صافي الصادرات".

وأضاف أن الصادرات تلقت دعما من ارتداد الطلبات من الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك شحنات المعدات الطبية أثناء الوباء.





وأظهرت الأرقام التي نُشرت الأسبوع الماضي، أن الصين تتمتع بطفرة تصديرية بنسبة 18 في المائة في ديسمبر، وأن الفائض التجاري مع أمريكا يتوسع خلال عام 2020.

لكن إيريس بانج، كبير الاقتصاديين في ING للصين الكبرى، قال: "عندما تتمكن الصين من تحقيق الانتعاش الكامل لا يزال سؤالًا مفتوحًا"، نظرًا لأنه بدون التحفيز المالي والنقدي، لن يتعافى الاقتصاد بهذه الوتيرة.

وأضافت: "إن خطر نشوب حرب تكنولوجية بين الصين وبعض الاقتصادات قائم إذا لم تزل الولايات المتحدة بعض الإجراءات".

وقال لويس كويجس من أكسفورد إيكونوميكس، إن القيود الحكومية الجديدة بسبب تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19 المحلي قد تعوق أيضًا نمو الربع الأول من العام الجاري.

وشهدت أرقام الصادرات القوية للصين ارتفاع الفائض التجاري المتقلب سياسيًا إلى 535 مليار دولار، وهو أحد أعلى المعدلات التي تم الإبلاغ عنها على الإطلاق - مع زيادة بنسبة 7.1 في المائة في الفائض مع أمريكا.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.9 في المائة على الرغم من زيادات الرسوم الجمركية على معظم السلع الصينية من قبل إدارة ترامب، التي كانت على خلاف مع بكين بشأن قائمة طويلة من القضايا.

وتظهر الأرقام أن الفائض التجاري للصين مع أمريكا قد اتسع بنسبة 15 في المائة منذ تولي الرئيس الامريكي دونالد ترامب منصبه في عام 2017.

وحتى مع مغادرة ترامب لمنصبه الأسبوع الجاري، يتوقع المحللون تغييرات قليلة في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين؛ بسبب الإحباط الواسع النطاق في واشنطن من سجل الصين في التجارة وحقوق الإنسان وسرقة التكنولوجيا.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة "ورقة حقائق" تزعم أن الباحثين في معهد ووهان لعلم الفيروسات قد أصيبوا بأعراض محتملة لـ كوفيد 19 قبل ظهور الجائحة لأول مرة في ديسمبر 2019.

ورفضت الصين المزاعم القائلة بأن الفيروس قد يكون قد تسرب من المختبر، وروجت لنظريات غير مثبتة بأنه ربما نشأ في أوروبا أو في مكان آخر.

ووجدت عدة دول أدلة على أن الفيروس قد وصل إليها بالفعل في الأشهر الأخيرة من عام 2019.

ولكن لم يتم إبلاغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين حتى 31 ديسمبر 2019 بوجود التهاب رئوي غامض أصاب 44 شخصًا في ووهان.

وفي وقت لاحق، أُبلغت منظمة الصحة العالمية أن مريضًا واحدًا على الأقل في ووهان - مركز نقل رئيسي - ظهرت عليه الأعراض منذ 8 ديسمبر.

ولطالما نفت الصين مزاعم التستر على الفيروس الفتاك، وردت بغضب على الدعوات لإجراء تحقيق دولي في أصول الفيروس.

وفي الأسبوع الماضي، سمحت لفريق من خبراء منظمة الصحة العالمية بدخول البلاد في مهمة حساسة سياسيًا، لكن لم يكن من المتوقع أن يحققوا في نظرية تسرب المختبر.

وأفادت تقارير عديدة بالتفصيل كيف حجبت الصين التفاصيل الرئيسية حول الفيروس في مراحله المبكرة، بما في ذلك من منظمة الصحة العالمية التي أشادت بالصين علنًا.

وتم توبيخ الطبيب الشاب لي وين ليانج من قبل الشرطة بعد محاولته دق ناقوس الخطر بشأن المرض - وتوفي لاحقًا بسببه.







