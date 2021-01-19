بفستان من الصوف.. نادين نسيب نجيم تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

تألقت الفنانة نادين نسيب نجيم في صور جديدة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة عصرية وجذابة للغاية حظيت من خلالها على إعجاب متابعيها عبر التعليقات.
وظهرت نادين نسيب نجيم بفستان متوسط الطول بأكمام طويلة من الصوف باللون الرمادي بفتحة من الرجل تبرز من جمالها و أعطاها إطلالة انثوية.
وتركت نادين نسيب نجيم بترك شعرها منسدلة على وجههاوكتفيها بتسريحة شعر مموجة ويفي ، وهو ما أبرز رقة ملامحها.
وتزينت نادين نسيب نجيم بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ حيث اختارت الماسكرا و الآي لاينر لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، وبلاشر لوجنتيها، وطلاء اظافر باللون الموف الغامق.
وأبرزت نادين نسيب نجيم إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ حيث اختيار قلادات ناعمة وطويلة باللون الذهبي لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.
ودرست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، و نالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان ولم يكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.
ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.
وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 حزيران يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» بعام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت عن انفصالهما بشكل ودي.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..