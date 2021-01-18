ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إخلاء سبيل صاحبة تورته نادى الجزيرة بكفالة 5 آلاف جنيه

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:54 م
ضبط فتاة
ضبط فتاة
Advertisements
قسم الحوادث
أمرت نيابة قصر النيل، إخلاء سبيل المتهمة فى واقعة "تورتة" حفل عيد ميلاد نادى الجزيرة بكفالة 5 ألاف جنيه.

وكانت أجهزة الأمن القت القبض على الشيف صاحبة واقعة الـ"تورتة".

تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء بأحد النوادى" بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.
 
وبالفحص أمكن تحديد مُصنعة ٧ الحلوى وتبين أنها (شيف حلوانى، لها معلومات مسجلة) وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة وتبين قيامها باتخاذ مسكنها مصنعًا لتلك الحلوى وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وقف استئناف فتاة التيك توك هدير الهادي على حكم حبسها للفصل في طلب رد المحكمة

خادشة للحياء.. ضبط الشيف صاحبة تورتة نادى الجزيرة

سيدات نادي الجزيرة.. الإفتاء تعلق على واقعة حلوى عيد الميلاد

تورتة خادشة للحياء.. أول تحرك برلماني ضد واقعة سيدات نادي الجزيرة

بعد صور التورتة الخادشة للحياء.. خيري رمضان: متعاطف مع سيدات نادي الجزيرة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يشن هجوما على أصحاب التورتة الجنسية.. وخيري رمضان يتعاطف مع سيدات نادي الجزيرة

خادشة للحياء.. ضبط الشيف صاحبة تورتة نادى الجزيرة

إخلاء سبيل صاحبة تورته نادى الجزيرة بكفالة 5 آلاف جنيه

حبس سارة الطباخ عامين لتبديد مبالغ مالية ملك محمد الشرنوبي

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

دراسة تكشف عن الفئات الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 174 ألفا .. تعرف على مواصفات وأسعار رينو لوجان موديل 2021 | صور

توجد فى أشهر الأطباق .. ماذا يحدث للجسم بعد تناول المستكة؟

أدوية كحة للمرضعات وأفضل المضادات الحيوية