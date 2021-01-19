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أخبار العالم

بشكل طارئ.. العراق يقرر استخدام لقاحي استرازنيكا وسينوفارم لمواجهة كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:31 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
أعلنت الهيئة الوطنية لانتقاء الادوية بالعراق إقرار لقاحي استرازنيكا وسينوفارم بشكل طارئ لمواجهة فيروس كورونا، وذلك وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء العراقية.

وكانت وزارة الصحة العراقية أكدت أن " الوزارة تتابع الموقف الوبائي المحلي والدولي بسبب وجود مخاطر كبيرة من ارتفاع الاصابات بموجة ثانية وقد تكون أقسى من الموجة الاولى كما يحدث الان في العديد من الدول و حسب ما حذرت عنه منظمة الصحة العالمية وذلك لاسباب عدة اولًا أن أمد المناعة التي تمنحها الاصابة ما زال غير معروف وامكانية الاصابة مرة اخرى محتملة جدا  ومن الخطأ التعويل عليها وترك الاجراءات الوقائية، وثانيا التحور المستمر بسلالات الفيروس كما حدث في دول بريطانيا وجنوب افريقيا و البرازيل وكان هذا التحور السبب في سلالات اشد انتشارًا من السلالة القديمة في 50 دولة لحد الأن، و من المحتمل ان يحدث تحور بالسلالة في بلدنا او ينتقل الينا من البلدان الاخرى. 

وأضافت وزارة الصحة العراقية  أن "ذلك يشكل خطرًا كبيرًا ويوفر بيئة مناسبة  لحدوث ارتفاع الاصابات بموجة ثانية قاسية قد تهدد النظام الصحي ويذهب بكل ما تم تحقيقه خلال الاشهر الماضية ".

وأكدت الوزارة أن الوضع الوبائي لم ينحسر بعد ،وأن التصاعد المستمر في نسب الشفاء والانخفاض بالاصابات والوفيات جاء نتيجة جهود مضنية بذلتها وزارة الصحة بكوادرها المتقدمة وبجيشها الابيض البطل وبامكانياتها المتواضعة من خلال خططها الرصينة التي تكللت بالتوسع الهائل الذي حدث في المجالات التشخيصية والعلاجية والوقائية خلال السبعة اشهر الماضية وتكبدت هذه الوزارة خلال هذه المعركة الشرسة أكثر من 180 شهيدا من جيشها الابيض واكثر من 28 ألف اصابة ". 
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