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برلمان

للحفاظ على الصحة العامة.. رئيس النواب يطالب الأعضاء بارتداء الكمامات واستعمال المطهرات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:34 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"،  وذلك من خلال ارتداء الكمامة  فضلا عن استعمال الأدوات المطهرة داخل القاعة الرئيسية للمجلس وخارجها، قدر الإمكان حفاظا علي الصحة العامة للجميع.

وشدد رئيس مجلس النواب، علي أهمية التباعد الإجتماعي قدر الإمكان كأحد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي استعرض خلالها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التعليم العالي و البحث العلمي، في ظل الشوط الكبير الذي قطعته في هذا الصدد، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد استكمال التطوير والمشروعات الكبرى.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، توجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، التحية للأطقم الطبية، لدورهم الحيوي خلال مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلًا : من هذا المنبر حيث مجلس النواب الموقر أتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض وكافة العاملين بالمستشفيات لدورهم البطولي للتصدي لفيروس كورونا".
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