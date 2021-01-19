تنظيم دورة تدريبية بجنوب السودان لنقل التجارب المصرية في جذب الاستثمارات

أرسلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتنسيق مع السفارة المصرية بجنوب السودان، وفدا إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، لتنظيم دورة تدريبية للموظفين بوزارات الاستثمار والمالية والتجارة

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واكد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة، ان الدورة تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب المصرية في مجال جذب الاستثمارات الخارجية للاشقاء بجنوب السودان، وتتضمن الترويج للاستثمار وخطة الاصلاح الاقتصادي والتشريعي التي اتخذتها مصر، وعلى رأسها قانون الاستثمار، وايضا نظم الاستثمار كالمناطق الحرة والاستثمارية، بالاضافة لمركز خدمات المستثمرين.





وقام الدكتور محمد قدح، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، والدكتور ابراهام معمار، وكيل وزارة الاستثمار بجنوب السودان نائبا عن وزير الاستثمار، بافتتاح اعمال الدورة التدريبية التي تستمر من ١٨ يناير حتى ٢٢ يناير الجارى.



