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أخبار العالم

دهس 15 شخصا خلال نومهم على طريق في الهند | تفاصيل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:39 م
دهس 15 شخصا خلال
دهس 15 شخصا خلال نومهم على طريق في الهند‎
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سمر صالح
قضى 15 شخصا على الأقل بعدما دهستهم شاحنة في غرب الهند لدى نومهم على قارعة الطريق، ليل الاثنين الثلاثاء، على ما أعلنت السلطات.

وأوضح ضابط الشرطة في مقاطعة سورات بولاية غوجارات أوشا رادا أن من بين الضحايا طفلة، إضافة إلى ثماني نساء وستة رجال.

وقد أدت الحادثة إلى جرح ستة أشخاص آخرين، وهي وقعت إثر اصطدام الشاحنة بجرّار زراعي ينقل قصب السكر بعيد منتصف الليل عند تقاطع مروري.

وقال ضابط الشرطة س.م. جاديجا: إن سائق الشاحنة "فقد السيطرة على المركبة، ولدى خروجه من المسار دهس عمالا كانوا ينامون على قارعة الطريق".

وأشارت الشرطة إلى أن سائقي الشاحنة والجرار أوقفا إثر الحادثة.

وفي 2019، قضى أكثر من 150 ألف شخص في حوالي 500 ألف حادث مروري على الطرق الهندية، بمعدل 410 وفيات يوميا أو 17 وفاة في الساعة، وفق بيانات حكومية.

وقال وزير النقل الهندي نيتين جادماري، لدى إطلاقه حملة وطنية للسلامة المرورية: إن الحكومة تأمل تقليص الوفيات والحوادث المرورية إلى النصف بحلول 2025.
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