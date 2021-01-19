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محافظات

محافظ الإسماعيلية يكشف معدلات الإنجاز في المشروع الرئاسي لتبطين الترع

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:40 م
المشروع الرئاسي لتبطين
المشروع الرئاسي لتبطين الترع
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انجي هيبة
أجرى اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل وتبطين الترع و الوقوف على أخر المستجدات والتأكد من جاهزيتها.

وقال محافظ الاسماعيلية، علي هامش الجولة،  ان إجمالي الترع التي يتم تبطينها بمحافظة الإسماعيلية 11 مشروع بإجمالي أعتمادات مالية 223.5 مليون جنيها وهم ترعة الجبالي و الشجرة بمركز ومدينة الإسماعيلية و ترعه ميت أبو الكوم ، الشباب ، العبور ، العقارية ، التوسع بمركز ومدينة القنطرة شرق ، الخلجان الثلاثة بمركز ومدينة القنطرة غرب ، وترعه الصندوق بمركز ومدينة القصاصين ، و ترعه الجنابية  الأولي و الجنابية الثالثة بمركز ومدينة التل الكبير بإجمالي أطوال 57.475 كيلو.

مشيرا الي ان المشروع يهدف  إلي  ترشيد أستهلاك المياة و حمايتها من الأهدار وعودة المياة لمنسوبها الطبيعي وحماية الأراضي الزراعية، لافتا الي نهوه أواخر سبتمبر 2021.

وتفقد محافظ الإسماعيلية، خلال الجولة، ترعة الجبالي و التي تنفذ بأطوال 1.850 كيلو متر ومد مواسير فلتر بطول 70 م و التي تغذي منطقة أبوهيبة و الجبالي و أبوعجيلة و أبوعربي وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها 62.81 % بإعتماد مالي 3.5 مليون جنيها .

كما تفقد المحافظ أعمال تبطين الخرسانه المسلحة بترعة الشجرة بمركز ومدينة الإسماعيلية و التي تنفذ بإجمالي أطوال 2.250 كيلو متر و التي تخدم منطقة الكيلو 11 بالكامل  وقري منطقة الفردان ووصلت نسبة التنفيذ بها 44.44 %.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من مديرية الري بالإسماعيلية لسرعه الأنجاز في حجم الاعمال و العمل على قدما وساق و التي وصلت نسبة الأنجاز 38 % .

و خلال الجولة، التقى المحافظ مع المواطنين و المزارعين مشيدين بالمشروع القومي لتأهيل و تبطين الترع  الذي أهداه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمزارعين لحماية زراعتهم و توفير كمية المياة اللازمة للزراعة و تحسين جوده المحصول.

كما أشاد المزارعين  بالجهد المبذول من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للعمل على سرعه أنهائه ، و طالبهم المحافظ بالحفاظ على هذا التطوير بعدم ألقاء القمامة بالترع.

ووجه رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بتزويد المكان بصناديق لخدمة أهالي المنطقة وحماية المكان من تجمعات القمامة و الحفاظ على المظهر الحضاري و الجمالي .

محافظ الإسماعيلية يكشف معدلات الإنجاز في المشروع الرئاسي لتبطين الترع
محافظ الإسماعيلية يكشف معدلات الإنجاز في المشروع الرئاسي لتبطين الترع
محافظ الإسماعيلية يكشف معدلات الإنجاز في المشروع الرئاسي لتبطين الترع
محافظ الإسماعيلية يكشف معدلات الإنجاز في المشروع الرئاسي لتبطين الترع
محافظ الإسماعيلية يكشف معدلات الإنجاز في المشروع الرئاسي لتبطين الترع
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