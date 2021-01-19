الدوري السعودي .. حجازي يقود اتحاد جدة للفوز على العين 2 - 1 .. فيديو











افتتح الاتحاد التسجيل عن طريق هارون كمارا في الدقيقة، قبل أن يضيف روماريو دا سيلفا الهدف الثاني للنمور في الدقيقة 24. وشارك أحمد حجازي أساسيا في المباراة، ونجح في تقديم أداء جيدا ساعد في فوز الاتحاد.





وسجل دوس سانتوس هدف تقليص الفارق للعين في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد 2 - 1





وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 24 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد العين عند النقطة العاشرة في المركز الـ 15.





يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

فاز فريق اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي على نظيره العين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري السعودي.