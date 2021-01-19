ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي .. حجازي يقود اتحاد جدة للفوز على العين 2 - 1 .. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:00 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
Advertisements
محمد السعيد
فاز فريق اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي على نظيره العين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري السعودي.

وشارك أحمد حجازي أساسيا في المباراة، ونجح في تقديم أداء جيدا ساعد في فوز الاتحاد.


افتتح الاتحاد التسجيل عن طريق هارون كمارا في الدقيقة، قبل أن يضيف روماريو دا سيلفا الهدف الثاني للنمور في الدقيقة 24.

وسجل دوس سانتوس هدف تقليص الفارق للعين في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد 2 - 1

وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 24 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما  تجمد رصيد العين عند النقطة العاشرة  في المركز الـ 15.

يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

العين يقلب الطاولة على الوصل ويهزمه بهدفين في الدوري الإماراتي

بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يهزم الباطن 2 - 1 في الدوري السعودي.. فيديو

نتائج مباريات الدوري السعودي اليوم| الهلال يتعادل مع الشباب.. والاتحاد يهزم الباطن

بمشاركة حجازي .. اتحاد جدة يفوز على ضمك 1-0 في الدوري السعودي

الخسارة الأولى لـ أحمد حجازي.. اتحاد جدة يسقط أمام أبها 0-1 في الدوري السعودي

الدوري السعودي.. ترتيب الفرق بعد نهاية مباريات اليوم

ترشيحاتنا

الأردن يسجل انخفاضا كبيرا في أعداد إصابات كورونا

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

أول تعليق من بايرن ميونخ على قرعة كأس العالم للأندية بعد احتمالية ملاقاة الأهلي

قرعة مونديال الأندية.. الأهلي يواجه بايرن ميونخ حال فوزه على الدحيل

أغنى شاب في مصر يروي تفاصيل محاولة سرقته بالإكراه على كورنيش النيل

تم عرضه منذ أيام.. فيلم ريما يحقق إيرادات 20 ألف جنيه فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع نسبة الأكسجين في الدم والحماية من الزهايمر.. تعرف على فوائد الغناء والضحك

عيد ميلادها الـ 41.. مي عز الدين ضد الزواج .. ما السر؟

بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول