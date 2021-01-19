الغرفة للفرد 300 جنيه.. تفاصيل مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط السياحة الداخلية.. فيديو

قال بيتر ناثان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، إن سعر ضمن مبادرة " شتى في مصر" يبدأ من 1500 حتى 2000 جنيه ذهابا وعودة . تذاكر الطيران ضمنشتىيبدأحتىجنيه





وأضاف بيتر ناثان خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن المبادرة تشمل ايضا تخفيضات علي اسعار الاقامة في الفنادق ، مشيرا الي ان سعر الفرد فى الغرفة المزدوجة يبدأ من 300 جنيه في الفنادق الـ3 نجوم بحد أقصى 750 جنيها للفرد وهذا السعر يشمل الخدمة والوجبات والضريبة أثناء فترة الإقامة في الفنادق الـ3 نجوم .



