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بـ 1500 جنيه فقط .. مساعد وزير السياحة يكشف أسعار تذاكر الطيران الجديدة لأسوان والغردقة |شاهد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:41 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال عبد الفتاح العاصي ، مساعد وزير السياحة والأثار للرقابة على المنشأت السياحية والفندقية، تعليقا على مبادرة " شتي في مصر" ، إن الوزارة تسعى جاهدة ، لتنشيط السياحة الداخلية ، خلال فصل الشتاء الحالي ، خاصة في أهم المقاصد الشتوية ، لدى المصريين ، خلال هذا الموسم ، وهم محافظتي الأقصر وأسوان.

وأضاف عبد الفتاح العاصي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن وزارة السياحة بحثت مع وزارة الطيران ، كيفية تقليل تكلفة النقل ، وتوفير سهولة النقل ، متابعا : " وزارة الطيران حددت سعر التذكرة بـ 1500 ج فقط ، بدلا من 3000 جنيه " .

وأكمل أن وزارة السياحة وفرت أسعار جيدة ومخفضة بالفنادق ، وبأسعار في حدود 600 ج لليلة، شاملة الضرائب ، ووجبات الطعام ، موضحا أن التركيز على وسيلة الطيران ، جاء من منطلق أنه أسرع وسيلة للوصول أكثر من القطار .

في سياق أخر، أشار إلى أن الغردقة وشرم الشيخ من أهم المدن الشتوية لذلك خفضنا أسعار التذاكر للغردقة لـ 2000 جنيه و1800 ج لشرم الشيخ " .

وأكد أن أسعار الفنادق موحدة ، بكافة المدن السياحية ، ولكن مع أختلاف أعداد الوجبات اليومية ، من مدينة لأخرى.
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