وزيرة الصناعة للنواب: لدينا توجه بتقليل قائمة الواردات لتوطين المنتج المحلي

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب إجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد مرعى، وحضور وزيره التجارة والصناعة نيفين جامع و اللواء محمد الزلط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية استراتيجية الوزارة مع الهيئة بشأن المجمعات الصناعية





وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن استراتيجية الوزارة حاليا وهو توجه من القيادة للعمل على تقليل قائمة الواردات لتوطين المنتج المحلي والصناعة الوطنية.





واضافت جامع إنه تم العمل باستراتيجية واضحة وقوية من أجل تقليل الواردات من الخارج وخصوصا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها كذلك، موضحة أن هناك سوق متوفر لهذه المنتجات وبالتالي لا نحتاج لاستيرادها من الخارج.





و قالت إلى أن هناك منظومة متكاملة من المجمعات الصناعية التي تتبناها الوزارة، موضحة أن المجمع الصناعي تم العمل على أن يكون متكاملا عبر توفير كافة الوسائل من أجل نجاح التجربة.





ونوهت إلى أن الهيئة تستفيد من أخطاء الماضي وخصوصا مع تجربة منطقة "الروبيكي" وتقوم بتصحيح المسار من أجل توفير كل وسائل الصناعة الحديثة، ضاربة مثلا بذلك مسألة استخراج الرخصة حيث تتطلب دراسات البيئية وهذا تم إدراكه في المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية الجديدة.





واضافت إلى أنه يتم تنفيذ السياسات الصناعية من خلال إصدار التراخيص وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلي زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية.





أعلنت وزيرة الصناعة أنه سيتم اتخاذ إجراءات مع من يتقاعسون عن استغلال الأراضي التي تخصص لهم لأن ذلك يمثل حق أصيل للدولة وللمواطنين.





وقالت أن المرأة المعيلة لا تحتاج مجمعات صناعية لأنها لا ترغب في الخروج من منزلها أو مقرها ولكنها ربما تحتاج إلى قروض والهيئة تقوم بهذا الدور على أكمل وجه ويمكن زيادة ضخ القروض في مناطق لو الأمر يحتاج.





واكد اللواء محمد الزلاط إن المجمعات الصناعية متكاملة وبها كافة المرافق وعلى أعلى مستوى ، منوها إلى أنه يتم تسليم الرخصة فور للمتقدم على مجمع صناعي حال الانتهاء من كافة الأوراق ومع استلامه لموقع.





ولفت إلى أنه تم تفعيل إمكانية خصم الإيجار الذي تم دفعه عن الوحدة حال الرغبة في امتلاكها من قبل المستفيد، منوها إلى أن ٧ وحدات الموجودة في أماكن مختلفة من الجمهورية تم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠ %.





من جانبه، أشاد رئيس اللجنة بجهد الوزارة والهيئة، مطالبا بضرورة تفعيل المزيد من الإجراءات التي تساعد الشباب للتقدم على مثل هذه الوحدات.



