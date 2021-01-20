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فن

بـ إطلالة جذابة.. نيرمين الفقي تبهر جمهورها.. شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:39 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة نيرمين الفقي، متابعيها بـ صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات ما بين " جميلة الجميلات حقيقي.. الاحمر يليق بيكي.. زى القمر والأغنية جميلة".

يذكر أن آخر مشاركات نيرمين الفقي كانت في حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.

مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد.

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