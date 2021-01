بايدن وهاريس يشاركان في تأبين ضحايا كورونا.. فيديو

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، رفقة زوجته، جيل بايدن، ونائبته كامالا هاريس، إلى النصب التذكاري لضحايا فيروس كورونا في واشنطن، حيث يقام حفل تأبين للضحايا.

وخلال كلمته بمراسم التأبين، أمر جو بايدن بإضاءة الأنوار في الظلام، والوقوف لحظات صمت؛ حدادًا على أرواح ضحايا فيروس كورونا، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته شبكة "آي بي سي نيوز" الأمريكية.

ودعا الرئيس الأمريكي المنتخب ونائبته كامالا هاريس إلى تذكر من فقدوا أرواحهم بسبب الوباء، والعمل على التعافي من آثار تلك الجائحة بروح من التعاون.

يأتي ذلك قبل ساعات من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن المقرر له في 20 يناير، حيث تجري الاستعدادات في واشنطن لمراسم ضخمة وسط حشود أمنية غير مسبوقة.

وبلغت حصيلة وفيات ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 400 ألف حالة، إذ تعد أكثر البلدان تضررًا جراء الجائحة من حيث الإصابات والوفيات.

Pres.-elect Biden during lighting ceremony at COVID-19 memorial in Washington, D.C.: “To heal, we must remember. It’s hard sometimes to remember. But that’s how we heal. It’s important to do that as a nation.” https://t.co/hZS1xsTE7G pic.twitter.com/TQoVf3jDdP