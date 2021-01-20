في وداع ترامب.. روحاني يتهم الرئيس السابق بعرقلة تطعيم الإيرانيين ضد كورونا

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بعرقلة خطة التطعيم الإيرانية الشاملة ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحملة ستبدأ رغم العقوبات الأمريكية.





وقال "روحاني" في تصريحات نقلها مكتبه: "لولا العقوبات والحواجز والقيود التي تفرضها إدارة ترامب، فإن شراء اللقاحات سيبدأ بالتأكيد في وقت قريب، وهذه هي الجريمة التي ارتكبها الأمريكيون ضد الشعب الإيراني".





وأضاف الرئيس الإيراني أن حملة التطعيم الوطنية ستبدأ وفق استراتيجية الدولة بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاحات إلى إيران خلال الأسابيع المقبلة.





وفي ديسمبر، احتفظت إيران بـ 16.8 مليون جرعة من لقاح كورونا - كوفيد 19 من خلال منشأة كوفاكس، لكنها فشلت في دفع ثمنها، حيث أخرت الولايات المتحدة الصفقة الإيرانية، وتركت طهران بدون لقاحات، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد.





وفي 9 يناير، قال روحاني إن إيران طورت استراتيجية من أربع مراحل للتطعيم على مستوى البلاد ضد كورونا - كوفيد 19، مع كون العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية والمعوقين من بين أول من حصل على اللقاح.





ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، تتوقع الدولة طرح أول لقاح محلي بحلول الربيع وستحاول شراء لقاحات من روسيا أو الصين أو الهند.