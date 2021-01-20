النائب عمر وطنى يطالب الحكومة باستغلال أرض حكر السكاكينى للقضاء على العشوائية

تقدم النائب عمر وطنى عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس البرلمان، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء و إلى كل من وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط ومحافظ القاهرة ، لسرعة استغلال مساحة قدرها 25 الف متر ارض حكر السكاكينى القديم فى منشئات حكومية تخدم أبناء الدائرة التى وصل تعدادها الى 3 مليون نسمة، مؤكدا ان ارض حكر السكاكينى هى ناتج تطوير العشوائيات وتم اخلاء الأهالي منها عام 2018 و قد صدر لها موافقة مسبقة من محافظ القاهرة ورئيس صندوق وتطوير العشوائيات بإقامة بعض المنشآت الحكومية الخدمية.





وأكد " وطنى " فى طلبه، أهمية استغلال المنطقة لصالح انشاء مركز طبى متكامل ومجمع خدمات حكومية وشرطية ومجمع مدارس متكامل وشهر عقار لما ستوفره من الكثير من فرص العمل لأبناء الشرابية والزاوية الحمراء ، محذرًا أن تتحول إلى بؤر عشوائية جديدة.





وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الاستفادة من هذه الأراض للقضاء على العشوائية وانشاء مجمع خدمى لأهالي المنطقة يوفر العديد من فرص العمل للشباب لاسيما فى ضوء توجهات الدولة وقيادتها السياسية بتشجيع الشباب، نحو هذا النهج، للقضاء على البطالة والعشوائية .