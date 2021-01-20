النائب عمر وطنى يطالب الحكومة باستغلال أرض حكر السكاكينى للقضاء على العشوائية

تقدم النائب عمر وطنى عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس البرلمان، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء و إلى كل من وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط ومحافظ القاهرة ، لسرعة استغلال مساحة قدرها 25 الف متر ارض حكر السكاكينى القديم فى منشئات حكومية تخدم أبناء الدائرة التى وصل تعدادها الى 3 مليون نسمة، مؤكدا ان ارض حكر السكاكينى هى ناتج تطوير العشوائيات وتم اخلاء الأهالي منها عام 2018 و قد صدر لها موافقة مسبقة من محافظ القاهرة ورئيس صندوق وتطوير العشوائيات بإقامة بعض المنشآت الحكومية الخدمية.
وأكد " وطنى " فى طلبه، أهمية استغلال المنطقة لصالح انشاء مركز طبى متكامل ومجمع خدمات حكومية وشرطية ومجمع مدارس متكامل وشهر عقار لما ستوفره من الكثير من فرص العمل لأبناء الشرابية والزاوية الحمراء ، محذرًا أن تتحول إلى بؤر عشوائية جديدة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الاستفادة من هذه الأراض للقضاء على العشوائية وانشاء مجمع خدمى لأهالي المنطقة يوفر العديد من فرص العمل للشباب لاسيما فى ضوء توجهات الدولة وقيادتها السياسية بتشجيع الشباب، نحو هذا النهج، للقضاء على البطالة والعشوائية .