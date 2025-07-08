قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين بنهاية دور الانعقاد الخامس: التاريخ سيسجل للبرلمان رصيدا ضخما من الإنجازات
الدردير ينتقد تحركات الأهلي لضم مصطفى محمد: مش زي زيزو.. ده رافضكم
المالية تعلن العمل بنظام الدفع النقدي بسبب أعطال التحصيل الإلكتروني
بالأرقام.. ملخص أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس
خارجية قطر: هدف الوسطاء هو إنهاء الحرب العبثية والكارثة الإنسانية في قطاع غزة
حريق سنترال رمسيس.. ماس كهربائي يشعل قلب الاتصالات في مصر
الخارجية القطرية: المفاوضات بشأن غزة مستمرة حتى تحقيق نتائج إيجابية
الهلال الأحمر: قدمنا خدمات الإسعافات الأولية لـ 32 مصابا في حريق سنترال رمسيس
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 8-7-2025 والقنوات الناقلة
إيران تعلن عن تلقيها طلبًا أمريكيُا بعودة المفاوضات
مغادرة العائلات وإخلاء مراكزه وإغلاق الهواتف.. حزب الله يعلن حالة التأهب القصوى
جبالي: لم يغلق باب في وجه المعارضة.. وعمل المجلس تميز بتغليب المصلحة الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأشد حرارة .. أغرب تسمية لأيام الصيف في هذه الدول

الصيف
الصيف
أمينة الدسوقي

مع كل صيف، يعيد الإعلام الغربي إحياء تعبير قديم يسمي أيام الكلب" (Dog Days of Summer)، وهي فترة تعرف تقليديا بكونها الأشد حرارة في العام، لكن خلف هذا المصطلح حكاية ممتدة عبر قرون، تجمع بين علم الفلك، والمعتقدات الشعبية، والواقع المناخي المتغير.

نجم لامع وبداية التسمية

على خلاف ما قد يوحي به الاسم، لا علاقة لهذا المصطلح بالكلاب، بل يرتبط بـ نجم "الشعرى اليمانية" (Sirius)، ألمع نجم في السماء، والذي يقع ضمن كوكبة "الكلب الأكبر" (Canis Major).


منذ العصور القديمة، لاحظ الإغريق والرومان تزامن طلوع هذا النجم فجراً مع ذروة الحر في الصيف، وربطوه باضطرابات الطقس وظهور الأمراض والمجاعات، هكذا وُلد مصطلح "أيام الكلب"، الذي ما زال حاضرًا في اللغة والثقافة الإنجليزية، رغم غياب أي ارتباط علمي مثبت بين هذا النجم والحرارة.

في اليونان وروما، فغلب عليه الطابع التشاؤمي، حيث اعتبر الناس هذه الفترة غير مناسبة لاتخاذ قرارات كبرى أو خوض الحروب.

وفي المقابل، لم تعرف الثقافة العربية مصطلح "أيام الكلب"، لكنها أطلقت لحرارة الصيف مفاهيم مثل "القيظ" و**"جمرة القيظ"**، التي تشير إلى أشد فترات الحر. 

وقد ارتبط طلوع نجم الشعرى بالتقاويم الزراعية والفلكية لدى العرب، لكن دون تحديد علمي دقيق لموعد هذه الظاهرة.

امتداد زمني وتأثيرات مناخية جديدة

تقليديا، تمتد "أيام الكلب" بين 3 يوليو و11 أغسطس في بعض التقاويم الغربية، إلا أن تغيرات المناخ جعلت توقيتها يختلف بحسب خطوط العرض والظروف الإقليمية. 

ومع تصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري، لم تعد "أيام الكلب" مجرد محطة موسمية، بل تحولت إلى فترة أطول وأكثر قسوة، تتسم بارتفاع درجات الحرارة، وزيادة نسبة الرطوبة، وركود الرياح. 

أثر على الصحة والمجتمع

تشير تقارير ودراسات حديثة إلى أن هذه الفترة تُسجل خلالها معدلات أعلى من التوتر النفسي، ونوبات الغضب، وجرائم العنف، خصوصًا في المناطق الفقيرة أو التي تفتقر إلى وسائل التبريد المناسبة.

 كما ترتفع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، لا سيما بين كبار السن والعمال والمشرّدين في المناطق الحضرية.

كيف نتعامل مع "أيام الكلب" اليوم؟

في الواقع المعاصر، يظهر الناس في الشرق الأوسط، وغيرهم في المناطق الحارة، تكيف شعبيا مع هذه الفترات، من خلال تقليل الحركة نهارا، ارتداء ملابس خفيفة، وشرب كميات كبيرة من المياه. كما تتكثف جهود الحكومات لنشر التوعية الصحية، وإصدار التحذيرات الجوية، وتعزيز أنظمة الطوارئ.

لكن في ظل تفاقم التغير المناخي العالمي، باتت "أيام الكلب" مؤشر صارخا على واقع بيئي أكثر تطرفا، يحتاج إلى مراجعة عاجلة لسياسات التكيف، خصوصا في الدول ذات البنية التحتية الضعيفة.

بين الماضي والحاضر ظاهرة واحدة بأسماء مختلفة

لايعرف الكثيرون في العالم العربي هذا المصطلح الغربي، لكنه يختبر ذات التجربة صيف طويل ومرهق، يتكرر كل عام.

 "أيام الكلب"، بموروثها الفلكي والثقافي والمناخي، تقدم فرصة لفهم العلاقة المعقدة بين الطقس والتاريخ واللغة والإنسان، في زمن باتت فيه الظواهر الطبيعية أكثر حدة، وأكثر حضورا في حياتنا اليومية.
 

أيام الكلب Dog Days of Summer علم الفلك وتأثيرات مناخية جديدة تغيرات المناخ أيام الكلب نجم الشعرى اليمانية Sirius كوكبة الكلب الأكبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة

ظاهرة تستمر 4 ساعات وهذه حقيقة غضب البحر.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

زيادة المرتبات 600% لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

زيادة المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-7-2025

وسام أبوعلي

الأهلي يحدد مهلة لحسم موقف وسام أبوعلي.. والوصل في الصورة

الذهب

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

دفاع المتهم

ذنبهم إيه يا أمي.. دفاع سائق التريلا في حادث الإقليمي يطالب ببراءة المتهم

ترشيحاتنا

فضل إماطة الأذى عن الطريق

فضل إماطة الأذى عن الطريق.. الأزهر يحدد 4 جوائز ربانية تجعلك تسارع إليه

الوضوء

حكم الوضوء بالملابس الداخلية أو القصيرة

على جمعة

علي جمعة: خروج الدابة علامة خطيرة وذلك لانغلاق باب قبول التوبة

بالصور

عيب خطير في سيارة مازدا CX-90 يعرض سائقها لخطر قاتل

مازدا
مازدا
مازدا

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية
زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية
زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

سيارة مدفونة في قبر منذ 50 عامًا.. استخراج شيفروليه كالجديدة "بدون خدش"

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية .. هتاكل صوابعك وراها

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد