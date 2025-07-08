ترامب: سيتم البدء في فرض الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس المقبل

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه سيتم البدء في فرض الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس المقبل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال ترامب:" لا تغيير في موعد تطبيق الرسوم ولن يكون هناك تغيير".

تأثير تعريفات ترامب على أسعار الذهب

وفي سياق متصل، شهدت أسعار الذهب تداولات طفيفة يوم الثلاثاء حيث تأثر بالطلب على الملاذ الآمن عقب مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن التعريفات الجمركية على شركائه التجاريين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي حد من أي زخم صعودي.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3324 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3340 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.



يشهد الذهب استقرار خلال الجلسات الأخيرة ليتحرك بشكل عرضي بالرغم من محاولات الصعود والهبوط التي يشهدها والتي لا تكتمل ليظل الاتجاه العرضي هو السائد حالياً.

