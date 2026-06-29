قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات باكستانية على شرق أفغانستان تسفر عن مقتل العشرات
4 شهداء و8 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية بغزة
عازر ردا على انتقادات النواب لتعديلات قانون ضريبة الدخل: الحكومة ملتزمة بالدستور
الخارجية السعودية: ندين التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية
وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإحلال العدادات التقليدية بأخرى ذكية
4800 حادثة.. زيادة الهجمات الإلكترونية الإيرانية على إسرائيل خلال 2026
الوزراء عن وضع الكهرباء قبل وبعد "30 يونيو": من العجز للتوسع في الطاقة المتجددة
رابط الاستعلام عن نتائج تظلمات وظائف هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة النقل 2026
على طريقة الزمالك.. طائرة خاصة تنقل درع الدوري في ختام بطولة تنزانيا غدا| صور
مصر وسويسرا توقعان اتفاقية منحة لدعم إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
الجبهة الوطنية يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو: أعادت للدولة هويتها وصانت مؤسساتها
علاوات جديدة وحافز 750 جنيها.. تفاصيل زيادة أجور الموظفين بعد إحالتها للجان المختصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. تدشين أول نموذج للاستزراع السمكي داخل حقول الأرز

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

دشن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أول نموذج للاستزراع السمكي داخل حقول الأرز بالمحافظة، وذلك بقرية أبشواي الملق بمركز قطور، حيث شارك في إطلاق 14 ألف زريعة من أسماك البلطي داخل حقول الأرز على مساحة 11 فدانًا، إيذانًا ببدء تطبيق أحد نماذج الزراعة التكاملية التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأرض والمياه وزيادة الإنتاج الزراعي والسمكي في وقت واحد. 

ويأتي المشروع بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، التابع لمجلس الوزراء ،ومديرية الزراعة بالغربية ونقابة الفلاحين بالغربية،في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن تدشين هذا المشروع يتزامن مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، التي استعادت خلالها الدولة مسارها الوطني، وأرست دعائم الأمن والاستقرار، ومهدت الطريق لإطلاق مشروعات قومية وتنموية في مختلف القطاعات. وأضاف أن أفضل احتفال بهذه المناسبة الوطنية هو مواصلة العمل والإنجاز، وتنفيذ مشروعات تحقق مردودًا مباشرًا للمواطن وتسهم في تحسين جودة الحياة.

تحرك تنفيذي 

وأضاف محافظ الغربية أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لتعظيم العائد الاقتصادي للمزارع، حيث يحقق إنتاجًا من الأرز وأسماك البلطي في الموسم نفسه دون الحاجة إلى استهلاك كميات إضافية من المياه، بما يسهم في زيادة دخل المزارعين، ورفع إنتاجية وحدة الأرض، إلى جانب تحسين البيئة داخل الحقول وتقليل بعض الآفات الزراعية، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة المحصول وخفض جزء من تكاليف المكافحة، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على دعم كل تجربة ناجحة يمكن التوسع في تطبيقها.

رفع كفاءة الخدمات 

وعقب تدشين المشروع، حرص المحافظ على الحديث مع المزارعين المشاركين، واستمع إلى آرائهم حول النموذج الجديد وآليات الاستفادة منه، مؤكدًا أن الفلاح المصري هو الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وأن المحافظة ستواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي لضمان نجاح التجربة. وأعرب المزارعون عن سعادتهم بإطلاق أول نموذج للاستزراع السمكي داخل حقول الأرز بالغربية، مؤكدين أن المشروع يمثل فرصة واعدة لزيادة دخلهم وتعظيم الاستفادة من الفدان.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات الزراعة السمكية قطور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

ترشيحاتنا

لوكاس هيرينجيتون موهبة أستراليا

موهبة أستراليا: اللعب أمام محمد صلاح حلم لأي مدافع

منتخب هولندا

تشكيل هولندا والمغرب المتوقع في موقعة دور الـ 32 بكأس العالم 2026

محمد صلاح

شوبير: محمد صلاح جاهز لمواجهة أستراليا

بالصور

تناول هذا الجزء من المشمش يسبب الوفاة.. اعرف السبب

المشمش
المشمش
المشمش

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد