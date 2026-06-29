الغربية.. تدشين أول نموذج للاستزراع السمكي داخل حقول الأرز

دشن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أول نموذج للاستزراع السمكي داخل حقول الأرز بالمحافظة، وذلك بقرية أبشواي الملق بمركز قطور، حيث شارك في إطلاق 14 ألف زريعة من أسماك البلطي داخل حقول الأرز على مساحة 11 فدانًا، إيذانًا ببدء تطبيق أحد نماذج الزراعة التكاملية التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأرض والمياه وزيادة الإنتاج الزراعي والسمكي في وقت واحد.

ويأتي المشروع بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، التابع لمجلس الوزراء ،ومديرية الزراعة بالغربية ونقابة الفلاحين بالغربية،في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن تدشين هذا المشروع يتزامن مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، التي استعادت خلالها الدولة مسارها الوطني، وأرست دعائم الأمن والاستقرار، ومهدت الطريق لإطلاق مشروعات قومية وتنموية في مختلف القطاعات. وأضاف أن أفضل احتفال بهذه المناسبة الوطنية هو مواصلة العمل والإنجاز، وتنفيذ مشروعات تحقق مردودًا مباشرًا للمواطن وتسهم في تحسين جودة الحياة.

تحرك تنفيذي

وأضاف محافظ الغربية أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لتعظيم العائد الاقتصادي للمزارع، حيث يحقق إنتاجًا من الأرز وأسماك البلطي في الموسم نفسه دون الحاجة إلى استهلاك كميات إضافية من المياه، بما يسهم في زيادة دخل المزارعين، ورفع إنتاجية وحدة الأرض، إلى جانب تحسين البيئة داخل الحقول وتقليل بعض الآفات الزراعية، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة المحصول وخفض جزء من تكاليف المكافحة، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على دعم كل تجربة ناجحة يمكن التوسع في تطبيقها.

رفع كفاءة الخدمات

وعقب تدشين المشروع، حرص المحافظ على الحديث مع المزارعين المشاركين، واستمع إلى آرائهم حول النموذج الجديد وآليات الاستفادة منه، مؤكدًا أن الفلاح المصري هو الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وأن المحافظة ستواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي لضمان نجاح التجربة. وأعرب المزارعون عن سعادتهم بإطلاق أول نموذج للاستزراع السمكي داخل حقول الأرز بالغربية، مؤكدين أن المشروع يمثل فرصة واعدة لزيادة دخلهم وتعظيم الاستفادة من الفدان.