قرار عاجل في الزمالك بشأن صفقات الفريق

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قرار مجلس الادارة بشأن صفقات الفريق خلال الفترة المقبلة.

واكد المصدر ان الزمالك قرر اللجوء للأجانب تحت السن واللاعبين الفلسطينيين حال تعثر تسويق أيا من الأجانب القدامى بسبب اكتمال قائمة الفريق.

كما كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن جلسة مهمة ستعقد خلال الأيام المقبلة بين جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الفنية المهمة الخاصة بالموسم الجديد.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المدير الرياضي عرض بالفعل وجهة نظره بشأن المراكز التي تحتاج إلى تدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل سد الثغرات الفنية التي ظهرت خلال الموسم الماضي.

وأشار إلى أن الجلسة ستتضمن أيضًا الاستماع إلى رؤية فيريرا بشأن احتياجاته الفنية، بالإضافة إلى تقييمه النهائي لبعض اللاعبين الموجودين في الفريق، تمهيدًا لحسم موقفهم من الاستمرار أو الرحيل.

وأضاف المصدر أن هناك اتجاهًا قويًا داخل النادي للتخلص من بعض العناصر التي لم تقدم المردود الفني المنتظر، مع منح المدير الفني كامل الصلاحيات لاتخاذ القرار الفني النهائي بشأن ذلك.

واختتم المصدر أن الاجتماع سيكون حاسمًا في تحديد ملامح قائمة الفريق للموسم الجديد، بالتوازي مع المفاوضات الجارية لضم صفقات جديدة محلية وأجنبية.

مصدر.. الزمالك يلجأ للأجانب تحت السن واللاعبين الفلسطينين حال تعثر تسويق أيا من الأجانب القدامى بسبب اكتمال قائمة الفريق

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن جلسة مهمة ستعقد خلال الأيام المقبلة بين جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الفنية المهمة الخاصة بالموسم الجديد.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المدير الرياضي عرض بالفعل وجهة نظره بشأن المراكز التي تحتاج إلى تدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل سد الثغرات الفنية التي ظهرت خلال الموسم الماضي.

وأشار إلى أن الجلسة ستتضمن أيضًا الاستماع إلى رؤية فيريرا بشأن احتياجاته الفنية، بالإضافة إلى تقييمه النهائي لبعض اللاعبين الموجودين في الفريق، تمهيدًا لحسم موقفهم من الاستمرار أو الرحيل.

وأضاف المصدر أن هناك اتجاهًا قويًا داخل النادي للتخلص من بعض العناصر التي لم تقدم المردود الفني المنتظر، مع منح المدير الفني كامل الصلاحيات لاتخاذ القرار الفني النهائي بشأن ذلك.

واختتم المصدر أن الاجتماع سيكون حاسمًا في تحديد ملامح قائمة الفريق للموسم الجديد، بالتوازي مع المفاوضات الجارية لضم صفقات جديدة محلية وأجنبية.