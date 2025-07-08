مش أحمر .. صورة فضائية تكشف مفاجأة بشأن المريخ| ما القصة؟

في تطور لافت للفهم البصري لكوكب المريخ، كشفت وكالة الفضاء الأوروبية عن صورة عالية الدقة تظهر أن الكوكب الأحمر ليس أحمر بالكامل كما اعتقد طويلا، بل يتمتع بتنوع لوني لافت يشمل درجات من الأصفر والبرتقالي والبني وحتى البنفسجي الداكن.

الصورة، التي التقطتها كاميرا المسبار "مارس إكسبريس"، تُظهر منطقة "أركاديا بلانيتيا" الواقعة شمال غرب أعظم البراكين في النظام الشمسي.

وتكشف اللقطة مشهداً أقرب إلى لوحة تجريدية من أعمال الفنان الأمريكي مارك روثكو، مع مزيج غير معتاد من الألوان والتضاريس.

ألوان الأرض على سطح المريخ

يعتقد العلماء أن هذه المنطقة تعد من بين الأكثر إثارة علميا على سطح الكوكب، ليس فقط بسبب خصائصها الجيولوجية، بل لوجود مؤشرات على جليد مائي قريب من السطح، ما يجعلها هدفاً واعداً لبعثات الاستكشاف المستقبلية وربما للاستيطان البشري.

تضاريس "أركاديا بلانيتيا" تتكون من تدفقات حمم بركانية متصلبة يُقدّر عمرها بنحو 3 مليارات عام، ما يمنح العلماء نافذة مهمة لدراسة تاريخ المريخ البركاني والمناخي.

أعاصير ترابية وفوهة نيزكية ضخمة

الصورة التقطا أربع زوابع ترابية قصيرة الأجل تتنقل بين السهول، ويمكن تمييزها كبقع بيضاء صغيرة تتحرك بين المناطق الداكنة والفاتحة.

وتتكون هذه الأعاصير عند تسخين الشمس لسطح الكوكب، ما يؤدي إلى صعود الهواء محملاً بالغبار.

وفي الزاوية اليمنى السفلى من الصورة، تبرز فوهة نيزكية ضخمة بقطر يبلغ نحو 15 كيلومتراً.

ويشير شكل الفوهة والطبقات المحيطة بها إلى وجود جليد تحت السطح وقت الاصطدام، في حين يوحي عدم تآكلها بأنها حديثة نسبياً مقارنة بعمر الكوكب.

ضباب بصري وتضاريس منحوتة بالرياح

ورغم أن الصورة تبدو "ضبابية" في بعض أجزائها، فإن هذا الضباب ليس ناتجاً عن عيب تقني، بل سببه الرياح المريخية التي تثير الغبار الناعم وتخلق ضباباً بصرياً طفيفاً. كما أن هذه الرياح مسؤولة عن تشكيل تضاريس تُعرف باسم "ياردانجز"، وهي نتوءات صخرية ناتجة عن تآكل الصخور الضعيفة وبقاء الأكثر مقاومة منها.

البنفسجي والبني مفاجأة طيفية

اللون البنفسجي والبني في أسفل الصورة يعود إلى مناطق فقيرة بالحديد وغنية بالسيليكات، ما يؤثر على خصائص انعكاس الضوء.

كما تلعب طبيعة الرمال وكثافتها وحجم حبيباتها دوراً أساسياً في تشكيل هذا الطيف اللوني غير المتوقع.