ليفربول يعود للتدريبات وسط أجواء حزينة بعد وفاة ديوجو جوتا

في مشهدٍ مهيب يختلط فيه الحزن بالتحضير، عاد لاعبو نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إلى التدريبات للمرة الأولى بعد الفاجعة التي ألمّت بالفريق، بوفاة مهاجمه البرتغالي ديوجو جوتا وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا في حادث سير مروع شمال إسبانيا، ما دفع إدارة "الريدز" إلى تأجيل انطلاق التحضيرات للموسم الجديد لأيام احترامًا لرحيل أحد أعمدتها الهجومية.

وكان الحادث المفجع قد وقع الخميس الماضي، حين انحرفت سيارة اللاعب عن الطريق في منطقة جبلية بالقرب من جوندومار، المدينة البرتغالية التي ينحدر منها جوتا، لتتحول السيارة إلى كرة من النيران، وتُعلن وفاة النجم البرتغالي (28 عامًا) وشقيقه على الفور.

وشارك المدرب الهولندي الجديد آرني سلوت، الذي تولى المهمة خلفًا ليورجن كلوب، في الحصة التدريبية الأولى، وسط أجواء مشوبة بالحزن والذهول، بحضور قادة الفريق وعلى رأسهم فيرجيل فان دايك، الذي بدا متأثرًا برحيل زميله، إضافة إلى محمد صلاح، أندي روبرتسون، كونور برادلي، والياباني واتارو إندو، الذين وصلوا تباعًا إلى مركز "أكسا" التدريبي التابع للنادي.

وكانت إدارة النادي واللاعبون قد شاركوا في جنازة جوتا التي أُقيمت السبت الماضي في مسقط رأسه بمدينة جوندومار، قرب بورتو، حيث بدت الجنازة شديدة التأثر، وسط حشود من الجماهير وأفراد أسرته وأصدقائه القدامى وزملائه من المنتخب البرتغالي.

النجم المصري محمد صلاح، الذي تجمعه علاقة قوية بالراحل، نشر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام تأبينًا مؤلمًا قال فيه: "زملاء الفريق يأتون ويذهبون، ولكن ليس بهذه الطريقة. كنت خائفًا من العودة إلى ليفربول ومواجهة الحقيقة. سيكون من الصعب للغاية تقبّل أن ديوجو لن يكون موجودًا عندما نعود".

وقد قررت إدارة ليفربول، كجزء من وفائها للنجم الراحل، إقامة موقع تذكاري داخل ملعب "أنفيلد"، حيث توافد المشجعون في اليومين الماضيين لوضع باقات الزهور، وقمصان النادي، وأوشحة، وصور جوتا، في مشهد مؤثر عبّر عن حجم المحبة التي نالها اللاعب خلال رحلته القصيرة في قلعة "الريدز".

وكان جوتا قد انضم إلى ليفربول في صيف 2020 قادمًا من وولفرهامبتون، وسجل خلال مسيرته مع الفريق 47 هدفًا في 131 مباراة، ولعب دورًا مهمًا في تتويج الفريق بعدة ألقاب، أبرزها كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وفي ظل الحداد المستمر، علّقت إدارة ليفربول بيع تذاكر أولى مبارياته الودية للموسم الجديد، والتي من المقرر أن تُقام الأحد المقبل أمام بريستون نورث إند، في انتظار حسم الموقف النهائي بشأن خوض المباراة من عدمه.

كما يواصل النادي استعداداته لخوض جولته الآسيوية، حيث من المنتظر أن يواجه ميلان الإيطالي في هونج كونج، ويوكوهاما مارينوس الياباني، خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، وسط رغبة من الإدارة والجهاز الفني في تحويل الحزن إلى طاقة تحفيز، وتكريم اسم ديوجو جوتا بأداء يليق بذكراه.