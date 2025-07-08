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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

آية الجنايني : دوري في مسلسل "أنا أنت.. أنت أنا سيكون مفاجأة" والكواليس رائعة

آية الجنايني
آية الجنايني
تقى الجيزاوي

أكدت الفنانة الشابة آية الجنايني ، أن دورها في مسلسل "أنا أنت..أنت مش أنا" سيكون مفاجأة حيث تلقت ثناء كبيرا على أدائها من الفنان معتصم النهار في أولى المشاهد التي جمعتهما سويا.

وتابعت آيه الجنايني في تصريحات صحفية قائلة إنها تستأنف تصوير المسلسل في الساحل حيث يجمعها مشاهد بالفنان معتصم النهار والفنان مصطفى أبو سريع.

واختتمت قائلة:" أن كواليس المسلسل رائعة والجميع يساعدها بشكل كبير خاصة إيهاب منير والمخرج هشام الرشيدي وكل من وراء الكاميرا ".

وتقدم الفنانة آية الجنايني خلال المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، شخصية عايدة، وهي من الأدوار المفاجئة والمحركة للأحداث.

تجدر الإشارة إلى أن آية الجنايني تعد واحدة من أبرز مصممات الأزياء على الساحة الفنية، وشاركت كصممة آزياء في عدد من الأعمال الفنية البارزة خلال السنوات الماضية، ومنها مسلسل فرصة تانية من بطولة ياسمين صبري في 2020 والظاهر  للفنان محمد فؤاد في 2019 وغيرها.

وكان أبطال مسلسل أنا أنت.. أنت مش أنا، قد بدأوا  تصوير العمل في شهر مايو الماضي، وذلك بعد أشهر من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث صورت أسرة العمل المشاهد الأولى بمنطقة التجمع الخامس.

والمسلسل يُعد أولى بطولات معتصم النهار في مصر، ويجمعه للمرة الأولى بالفنانة ميرنا نور الدين، بجانب كل من: مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، محمد رضوان، منال سلامة، جيلان علاء والشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل فكرة الفنان والمطرب كريم أبوزيد. وتأليف شقيقه أحمد محمود أبوزيد وشاركه في الكتابة أحمد دعية، وإخراج هشام الرشيدي.

في وقت سابق، كان صناع المسلسل، قد أقاموا مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن تفاصيل العمل، بحضور أبطال العمل وعلى رأسهم النجم السوري معتصم النهار، الذي تحدث عن سعادته البالغة للمشاركة في أولى أعماله في مصر، والنجمة ميرنا نور الدين التي عبرت عن سعادتها بمشاركة الفنان معتصم النهار، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، جيلان علاء، أحمد طه، المخرج هشام الرشيدي والمؤلفين كريم أبو زيد وأحمد محمود أبو زيد، بجانب عدد من النجوم الشباب، وهم أدهم محروس وآية الجنايني.

اية الجنايني مسلسل أنا أنتأنت مش أنا معتصم النهار

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آية الجنايني : دوري في مسلسل "أنا أنت.. أنت أنا سيكون مفاجأة" والكواليس رائعة

آية الجنايني
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