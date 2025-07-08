مفاجأة صادمة في سبب حادث مصرع ديوجو جوتا

كشفت التحقيقات الأولية في حادث السير الذي أودى بحياة النجم ديوجو جوتا مهاجم ليفربول الإنجليزي، وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا، الأسبوع الماضي في إسبانيا، أن "السرعة الزائدة" كانت سبباً في الحادث، وفقا لتقارير الشرطة الإسبانية.

وأوضحت السلطات أن التقرير النهائي مازال قيد الدراسة، حيث يتم تحليل آثار إطارات السيارة لتحديد الملابسات بدقة، إلا أن المؤشرات الحالية ترجّح "تجاوزاً كبيراً للسرعة المقررة"

ورجّحت التحقيقات أن جوتا، هو من كان يقود السيارة عند وقوع الحادث.

وقد أقيمت جنازة الشقيقين يوم السبت في مسقط رأسيهما بمدينة غوندومار، إحدى ضواحي بورتو