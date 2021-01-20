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وكيل مجلس النواب يوجه التحية لفناني ومثقفي مصر.. أبو العينين: لدينا تراث حضاري نتيجة عملهم والمجلس سيكون له دور فى دعم القوى الناعمة واستغلال الطاقات الإبداعية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:30 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
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فريدة محمد وماجدة بدوي
  • وكيل مجلس النواب  النائب أبو العينين:
  • أهل الفن يمثلون التراث والحضارة وقدموا الكثير لمصر 
  • مجلس النواب سيكون له دور في استغلال الطاقات الإبداعية
  •  الفن يقدم لمصر الكثير في الداخل والخارج


وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للفنانين والمثقفين المصريين ولكل القوة الناعمة لما قدموه لمصر، مؤكدا أنهم القوي الناعمة التى قدمت لنا وستقدم الكثير والكثير من الأعمال التاريخية والخالدة.


وقال وكيل مجلس النواب: "لدينا تراث حضار نتيجة عملهم، ومنهم من قدم أعمالا عالمية وحصدوا الجوائز أمثال الأديب العالمي نجيب محفوظ ولدينا الكثيرون ممن حصدوا الجوائز العالمية وشرفوا ومثلوا مصر فى المحافل الدولية".


 وأعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسه العامة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عن تقدير مجلس النواب، لما قدمه فنانو ومثقفو مصر، حيث إنهم يمثلون التراث والحضارة.


وأضاف وكيل مجلس النواب، أن المجلس الموقر سيكون له دور فى دعم القوى الناعمة واستغلال الطاقات الإبداعية التى من الممكن أن تحقق الكثير لمصر فى الداخل والخارج.


وفي ختام كلمته، قال وكيل مجلس النواب: "أتقدم باسمي واسمكم بالاعتذار للعاملين فى المجال الثقافي والفنى، وسنضع رؤية لتحقيق الأهداف للوصول للأفضل".


جاء ذلك تعقيبا على الخطاب الوارد من أشرف زكي، نقيب الممثلين، والذي عبر فيه عن رفضه لما بدر من النائب رياض عبد الستار، بقوله: "مش معقول يسقط كل يوم شهيد ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادا".


وطالب أشرف زكي، في خطابه ببحث الخطاب واتخاذ ما يلزم فيما بدر من النائب من تجاوز في حق الفن والفنانين.


وقال الخطاب الوارد من نقابة الممثلين: "في الوقت الذي تحتفي به مصر بمجلس النواب ودورته البرلمانية الجديدة، وفي الوقت الذي نهنئ فيه أنفسنا بهذا المجلس العظيم والذي تتحدث فيه كل الدوائر عن دور كل القوى الناعمة في مواجهة القوى الهدامة ودعم الاقتصاد الوطني يخرج النائب رياض عبد الستار ويقول "مش معقول يسقط كل يوم شهيد ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادا".


وأضاف أشرف زكي في خطابه: "يبدو أن النائب لا يقدر دور الفن في حياة الأمم، ولا يعلم عن أوزوريس كان يغزو العالم بفنون مصر"، مشيرا إلى أن المسرح منبع الفنون كان له دور في إعلاء القيم.


وتابع: "ربما لا يدرك النائب دور الفنون في المقاومة ورفع الروح المعنوية في فترات انتقالية خطيرة من تاريخ مصر الحديث مثل 1919 وسنوات الاستنزاف، وربما يخفى عليه أن شرارة 30 يونيو بدأت باعتصام الفنانين والمثقفين أمام وزارة الثقافة".


واستكمل: "ربما لا يعرف الدور الذي تقوم به الفنون في المرحلة الحالية ودعم الدولة للصناعات الثاقفية وفقا لرؤية مصر 2030".


وأكد أشرف زكي، أن ما ذكره النائب يعد إهانة للفن المصري وللفنانين المصريين عبر التاريخ ويمثل طمسا للدور الوطني الذين قام به رواد الإبداع الوطني.

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