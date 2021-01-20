في جولة مفاجئة.. رئيس مدينة أسوان يحيل رئيس وحدة قروية للتحقيق

قرر العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى م.م إلى التحقيق، وذلك لعدم تواجده فى مواعيد العمل أثناء جولة مفاجئة لرئيس المدينة بمقر الوحدة المحلية للقرية اليوم الأربعاء.
وقام رئيس مدينة أسوان خلال جولته المفاجئة بمقر الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى بمتابعة انضباط الموظفين داخل الوحدة القروية، ومواعيد الحضور والانصراف.
كما تابع أعمال النظافة للشوارع والميادين بمدينة أسوان للتأكد من مستوى النظافة ورفع القمامة والمخلفات من شوارع المدينة السياحية.
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فحوصات طبية عديدة لمواطنى أسوان ضمن مبادرات 100 مليون صحة
كانت مديرية الشئون الصحية بأسوان نظمت على مدار العام المنقضى 2020 العديد من المبادرات للفئات العمرية المختلفة ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون الصحة ، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة ، كما يأتي ذلك فى إطار سعي وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لكل فئات المجتمع المصري .
وأسفرت جهود هذه المبادرات عن فحص 124 ألفا و 344 سيدة خلال مبادرة دعم صحة المرأة ، كما تم فحص 7952 سيدة خلال مبادرة دعم صحة الأم والجنين ، وكذا فحص 34 ألفا و 23 طفلا وطفلة من خلال مباردة علاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ، بالإضافة إلى فحص 12 ألفا و 341 طالبا وطالبة من خلال مبادرة علاج الأنيميا والتقزم لطلبة المدارس ، علاوة على فحص 341 ألفا و 303 مواطنين خلال مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة .
وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعلن عن إعادة استثمار المحجر البيطري خلف ميناء السد العالى شرق الدولى بعد توقفه لمدة 26 عاما حيث قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بترسية المحجر عى إحدى الشركات المتخصصة من خلال مزاد علنى حيث يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لدفع عجلة الاستثمار وتوفير اللحوم البلدية للمواطن الأسواني .
وأشار أشرف عطية إلى أن محجر السد العالى يقع على مساحة 47 فدانا ويضم 9 حظائر لرؤوس الماشية منها 8 حظائر للتربية ، وواحدة للعزل وذلك بطاقة 18 ألف رأس .
وقام رئيس مدينة أسوان خلال جولته المفاجئة بمقر الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى بمتابعة انضباط الموظفين داخل الوحدة القروية، ومواعيد الحضور والانصراف.
كما تابع أعمال النظافة للشوارع والميادين بمدينة أسوان للتأكد من مستوى النظافة ورفع القمامة والمخلفات من شوارع المدينة السياحية.
واقرأ أيضًا :
فحوصات طبية عديدة لمواطنى أسوان ضمن مبادرات 100 مليون صحة
كانت مديرية الشئون الصحية بأسوان نظمت على مدار العام المنقضى 2020 العديد من المبادرات للفئات العمرية المختلفة ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون الصحة ، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة ، كما يأتي ذلك فى إطار سعي وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لكل فئات المجتمع المصري .
وأسفرت جهود هذه المبادرات عن فحص 124 ألفا و 344 سيدة خلال مبادرة دعم صحة المرأة ، كما تم فحص 7952 سيدة خلال مبادرة دعم صحة الأم والجنين ، وكذا فحص 34 ألفا و 23 طفلا وطفلة من خلال مباردة علاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ، بالإضافة إلى فحص 12 ألفا و 341 طالبا وطالبة من خلال مبادرة علاج الأنيميا والتقزم لطلبة المدارس ، علاوة على فحص 341 ألفا و 303 مواطنين خلال مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة .
وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعلن عن إعادة استثمار المحجر البيطري خلف ميناء السد العالى شرق الدولى بعد توقفه لمدة 26 عاما حيث قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بترسية المحجر عى إحدى الشركات المتخصصة من خلال مزاد علنى حيث يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لدفع عجلة الاستثمار وتوفير اللحوم البلدية للمواطن الأسواني .
وأشار أشرف عطية إلى أن محجر السد العالى يقع على مساحة 47 فدانا ويضم 9 حظائر لرؤوس الماشية منها 8 حظائر للتربية ، وواحدة للعزل وذلك بطاقة 18 ألف رأس .