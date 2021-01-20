فحوصات طبية عديدة لمواطنى أسوان ضمن مبادرات 100 مليون صحة

قامت مديرية الشئون الصحية بأسوان على مدار العام المنقضى 2020 تنظيم العديد من المبادرات للفئات العمرية المختلفة وضلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون الصحة ، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة ، كما يأتي ذلك فى إطار سعي وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لكل فئات المجتمع المصري .
وقد أسفرت جهود هذه المبادرات عن فحص 124 ألف و 344 سيدة خلال مبادرة دعم صحة المرأة ، كما تم فحص 7952 سيدة خلال مباردة دعم صحة الأم والجنين ، وكذا فحص 34 ألف و 23 طفل وطفلة من خلال مباردة علاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ، بالإضافة إلى فحص 12 ألف و 341 طالب وطالبة من خلال مباردة علاج الأنيميا والتقزم لطلبة المدارس ، علاوة على فحص 341 ألف و 303 مواطن ومواطنة خلال مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة .
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وأشار أشرف عطية إلى أن محجر السد العالى يقع على مساحة 47 فدان ويضم 9 حظائر لرؤوس الماشية منها 8 حظائر للتربية ، وواحدة للعزل وذلك بطاقة 18 ألف رأس .
وقال عطية بأنه سيتم تشغيل المحجر خلال الأشهر القادمة من خلال هذه المشركة بتعاقد لمدة 9 سنوات و بإستثمارات تصل لنحو 20 مليون جنيه مما سيوفر حوالى ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، علاوة على توفير اللحوم الطازجه المبردة بعد إستيراد العجول الحية من دولة السوان الشقيق .
وأشار محافظ أسوان بأن رؤوس الماشية القادمة من دولة السودان سيتم نقلها عبر الصنادل النهرية في المجرى الملاحى لبحيرة ناصر وهو الذى سيساهم في تخفيف حركة النقل الثقيل على طريق أسوان / أبو سمبل ، و أبو سمبل / آرقين مع توفير النقل الآمن للشحنات الواردة .
وقد أسفرت جهود هذه المبادرات عن فحص 124 ألف و 344 سيدة خلال مبادرة دعم صحة المرأة ، كما تم فحص 7952 سيدة خلال مباردة دعم صحة الأم والجنين ، وكذا فحص 34 ألف و 23 طفل وطفلة من خلال مباردة علاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ، بالإضافة إلى فحص 12 ألف و 341 طالب وطالبة من خلال مباردة علاج الأنيميا والتقزم لطلبة المدارس ، علاوة على فحص 341 ألف و 303 مواطن ومواطنة خلال مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة .
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هذا وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إعادة إستثمار المحجر البيطري خلف ميناء السد العالى شرق الدولى بعد توقفه لمدة 26 عام حيث قامت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بترسية المحجر عاى إحدى الشركات المتخصصة من خلال مزاد علنى حيث يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لدفع عجلة الإستثمار وتوفير اللحوم البلدية للمواطن الأسواني .
وأشار أشرف عطية إلى أن محجر السد العالى يقع على مساحة 47 فدان ويضم 9 حظائر لرؤوس الماشية منها 8 حظائر للتربية ، وواحدة للعزل وذلك بطاقة 18 ألف رأس .
وقال عطية بأنه سيتم تشغيل المحجر خلال الأشهر القادمة من خلال هذه المشركة بتعاقد لمدة 9 سنوات و بإستثمارات تصل لنحو 20 مليون جنيه مما سيوفر حوالى ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، علاوة على توفير اللحوم الطازجه المبردة بعد إستيراد العجول الحية من دولة السوان الشقيق .
وأشار محافظ أسوان بأن رؤوس الماشية القادمة من دولة السودان سيتم نقلها عبر الصنادل النهرية في المجرى الملاحى لبحيرة ناصر وهو الذى سيساهم في تخفيف حركة النقل الثقيل على طريق أسوان / أبو سمبل ، و أبو سمبل / آرقين مع توفير النقل الآمن للشحنات الواردة .