محافظ أسوان: استثمار محجر السد العالى البيطرى بعد توقفه لمدة 26 عاما

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إعادة استثمار المحجر البيطري خلف ميناء السد العالى شرق الدولى بعد توقفه لمدة 26 عاما حيث قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بترسية المحجر على إحدى الشركات المتخصصة من خلال مزاد علنى حيث يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لدفع عجلة الاستثمار وتوفير اللحوم البلدية للمواطن الأسواني.
وأشار أشرف عطية إلى أن محجر السد العالى يقع على مساحة 47 فدانا ويضم 9 حظائر لرؤوس الماشية منها 8 حظائر للتربية ، وواحدة للعزل وذلك بطاقة 18 ألف رأس.
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وقال عطية إنه سيتم تشغيل المحجر خلال الأشهر القادمة من خلال هذه الشركة بتعاقد لمدة 9 سنوات و باستثمارات تصل لنحو 20 مليون جنيه مما سيوفر حوالى ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة علاوة على توفير اللحوم الطازجة المبردة بعد استيراد العجول الحية من دولة السودان الشقيق.
وأشار محافظ أسوان بأن رؤوس الماشية القادمة من دولة السودان سيتم نقلها عبر الصنادل النهرية في المجرى الملاحى لبحيرة ناصر وهو الذى سيساهم في تخفيف حركة النقل الثقيل على طريق أسوان / أبو سمبل ، و أبو سمبل / آرقين مع توفير النقل الآمن للشحنات الواردة.
وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض المعدية والوبائية وخاصة أمراض حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية من أجل الاهتمام بحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين.
هذا وكانت قد واصلت اليوم الأربعاء الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان سلسلة حملاتها المكبرة لضبط المخالفات المتنوعة وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عصام عثمان مدير الأمن.
وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام.
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 611 حكم قضائى شملت ضبط ( 129) حكم حبس جزئي ، و( 17 ) حكم حبس مستأنف ، و( 326 ) أحكام غرامات ، و( 136 ) أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط (3) قضايا جنايات .
وأشار أشرف عطية إلى أن محجر السد العالى يقع على مساحة 47 فدانا ويضم 9 حظائر لرؤوس الماشية منها 8 حظائر للتربية ، وواحدة للعزل وذلك بطاقة 18 ألف رأس.
واقرأ أيضًا:
تماثيل من الحجر الرملي.. تعرف على الاكتشافات الأثرية المتنوعة فى أسوان خلال الفترة الماضية.. شاهد
وقال عطية إنه سيتم تشغيل المحجر خلال الأشهر القادمة من خلال هذه الشركة بتعاقد لمدة 9 سنوات و باستثمارات تصل لنحو 20 مليون جنيه مما سيوفر حوالى ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة علاوة على توفير اللحوم الطازجة المبردة بعد استيراد العجول الحية من دولة السودان الشقيق.
وأشار محافظ أسوان بأن رؤوس الماشية القادمة من دولة السودان سيتم نقلها عبر الصنادل النهرية في المجرى الملاحى لبحيرة ناصر وهو الذى سيساهم في تخفيف حركة النقل الثقيل على طريق أسوان / أبو سمبل ، و أبو سمبل / آرقين مع توفير النقل الآمن للشحنات الواردة.
وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض المعدية والوبائية وخاصة أمراض حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية من أجل الاهتمام بحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين.
هذا وكانت قد واصلت اليوم الأربعاء الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان سلسلة حملاتها المكبرة لضبط المخالفات المتنوعة وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عصام عثمان مدير الأمن.
وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام.
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 611 حكم قضائى شملت ضبط ( 129) حكم حبس جزئي ، و( 17 ) حكم حبس مستأنف ، و( 326 ) أحكام غرامات ، و( 136 ) أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط (3) قضايا جنايات .