فى حملة بأسوان.. تنفيذ 611 حكما قضائيا وضبط 27 قضية تموينية



وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .



يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.



واصلت اليوم الأربعاء الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان سلسلة حملاتها المكبرة لضبط المخالفات المتنوعة وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عصام عثمان مدير الأمن.وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام.وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 611 حكما قضائيا شملت ضبط ( 129) حكم حبس جزئي، و( 17 ) حكم حبس مستأنف ، و( 326 ) أحكام غرامات ، و( 136 ) أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط (3) قضايا جنايات.اقرأ أيضًا:وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 27 قضية تموينية شملت ضبط قضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها ، و( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 11 قضية لعدم حمل شهادة صحية ، علاوة على ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، علاوة على ضبط قضية لسلع مجهولة المصدر .وفي مجال ضبط قضايا المرافق بإجمالي 58 مخالفة متنوعة تشمل 42 حالة رفع إشغالات بالطريق العام ، و 16 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة .وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 549 مخالفة مرورية شملت ضبط مركبة توك توك وسيارة وتروسيكل بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفورى فى 84 مخالفة ، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 91 حالة لعدم قبول التصالح ، بالإضافة إلى تحرير 124 مخالفة تجاوز حد السرعة ، فضلًا عن تحرير 115 مخالفة متنوعة .وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي " حشيش و بانجو وأقراص مخدرة ".