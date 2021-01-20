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«صحة أسوان» تضبط 78 صنفًا غير مسجلة ومحظور تداولها من المستلزمات الطبية.. شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:51 ص
صحة أسوان تضبط 78
"صحة أسوان" تضبط 78 صنف غير مسجل ومحظور
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شاذلى عبد الفتاح
مرَّت اللجان التفتيشية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، علي أماكن بيع  وتداول وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور محمد محمود مدير ادارة الصيدلة. 

وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلى المديرية وعضوية كل من الدكتور مصطفى الأسمر، والدكتور زينب حسن مفتشى المديرية بمرافقة لجنة برئاسة صالح فنجرى رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان،  بمعاونة كل من حسن إسماعيل، وصلاح الأمير، ومحمد صلاح من الجهاز حيث تم المرور على محل مستحضرات تجميل ومحل عطارة بشارع سعد زغلول بأسوان.


وأسفرت الجهود عن ضبط 78 صنفاً غير مسجلة ومحظور تداولها بالبلاد تضمنت ضبط أدوية ومنشطات جنسية بجميع أنواعها وأشكالها غير مسجلة بوزاره الصحة ومحظور تداولها بالبلاد عبارة عن ( 2816 ) قرصا وكبسولة منشطة، و ( 957 ) عبوة مواد منشطة متنوعة ( دهان - قطع شيكولاته - اسبراي)، بجانب ضبط (36) علبة مستحضرات تجميل غير مسجلة ومحظور تداولها بالبلاد وبعضها مقلد ومغشوش.

كما تم ضبط (38) علبة مستلزم طبى(محلول عدسات لاصقة)  مغشوش وغير مسجل ومحظور تداوله بالبلاد ،  وقد تم تحرير محاضر بالواقعة، وتمت إحالتها للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
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