30 مليون جنيه من مصر الخير والبنك الأهلي لتطوير قرى أبو الريش بأسوان.. شاهد

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن عجلة البناء والعمران والخدمات تمتد حركتها لجميع نجوع وقرى ومدن المحافظة، بجانب المناطق النائية والبعيدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية سواء من خلال المشروعات الحكومية أو شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى والبنوك الوطنية .





وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى والمجتمعى لمؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى في القيام بالعديد من المشروعات في مختلف قطاعات البنية التحتية والخدمية ولاسيما مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى أبو الريش بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه ، علاوة على دعم الأسر الأكثر احتياجا والعمالة الغير منتظمة لتحسين مستوى المعيشة وخاصة فى ظل الظروف الاستثنائية والتداعيات الناتجة من جائحة فيروس كورونا المستجد .





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جاء ذلك في إطار سلسلة الإفتتاحات للعديد من المشروعات بمناسبة العيد القومى للمحافظة حيث كلف اللواء أشرف عطية الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بمرافقة نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري ، والدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير لإفتتاح ووضع حجر الأساس لـ 3 مدارس ومركز شباب بقرى أبو الريش من إجمالى 9 مدارس مجتمعية على مستوى المحافظة .





وقد تم افتتاح مشروع تطوير مدرسة الشهيد رضاوى حسين الابتدائية والتى تخدم 431 طالب وطالبة ، وأيضًا افتتاح مشروع تطوير مدرسة 23 يوليو الابتدائية والتى تخدم 176 طالب وطالبة ، بالإضافة إلى افتتاح تطوير مركز شباب أبو الريش قبلى بعد إعادة تأهيله وذلك بتكلفة إجمالية لهذه المشروعات وصلت إلى 9 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى ، فضلًا عن وضع حجر أساس مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى والتى تضم 33 فصل دراسى وبتكلفة 18 مليون جنيه.





وعلى هامش أفتتاح المشروعات قالت نرمين شهاب الدين أن البنك الأهلى المصرى يمول تنفيذ أنشطة وتدخلات تنموية فى عدد من القرى بمحافظة أسوان شمل (6) مدارس نظامية ومجتمعية، ووضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى قوامها (33) فصلا دراسيًا، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعليم المختلفة التى توليها مؤسسة مصر الخير اهتمامًا خاصًا ضمن برامجها التنموية .





وأشارت نرمين شهاب إلى أن تلك الأعمال تأتى ضمن توجهات واستراتيجيات البنك لدعم وتطوير العملية التعليمية بدأت منذ فترة طويلة فى عدة إتجاهات حيث يدعم ويمول البنك تنفيذ العديد من المشروعات التى تدعم العملية التعليمية ضمن مشروعات برنامج تنمية قرى البنك الاهلى المصرى، والذى يهدف بشكل رئيسى إلى إتاحة فرص تعليمية متميزة للأطفال بالمناطق المستحقة" .



