إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي لضلوعهم في استشهاد معاون مباحث كوم أمبو

قررت محكمة جنايات أسوان ، برئاسة المستشار حاتم محمد محمود، رئيس المحكمة، وبأمانة سر فراج أمين، إحالة أوراق 8 متهمين بينهم 4 غيابيا إلى فضيلة المفتي، وحبس حدث 15 سنة، لتورطهم في واقعة استشهاد معاون مباحث مركز كوم أمبو النقيب "عبد الرحمن. ا"، والذي استشهد متأثرا بإصابته فى تبادل إطلاق نار مع مطلوبين أمنيا بناحية قرية فطيرة بمركز كوم أمبو، وقيدت القضية برقم 6371 جنايات كوم أمبو لسنة 2019 والمقيدة 1379 كلي أسوان قتل عمد.









وتعود الواقعة إلى أبريل 2018 عندما داهمت قوة أمنية من مركز شرطة كوم أمبو قرية فطيرة لضبط مطلوبين أمنيًا، وفور مشاهدة المتهمين لقوات الأمن بادروا بإطلاق النار من أسلحة آلية تجاه القوات في محاولة للهروب والاختباء بعد محاصرتهم ومطاردتهم داخل القرية، حيث بادلتهم القوة إطلاق النار.









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وهو ما أسفر عن استشهاد النقيب "عبد الرحمن. ا"، معاون مباحث كوم أمبو، بعد إصابته بطلق نارى فى الصدر، وتم توجيه الاتهام لـ 9 متهمين في الواقعة.







وتمكنت الشرطة من ضبط 5 متهمين منهم، وإحالتهم إلى النيابة التي قرّرت إحالتهم إلى الجنايات محبوسين، حيث قضت المحكمة بإحالة أوراق 8 متهمين إلى فضيلة المفتي بينهم 4 حضوريًا و4 غيابيًا وبمعاقبة المتهم التاسع "ح. م" (حدث) بالحبس 15 عاما.









كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان استكملت سلسلة حملاتها المكبرة لضبط المخالفات المتنوعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.









وفي هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة، وتم ضبط 7 متهمين وبحوزتهم 6 أسلحة نارية، بجانب كمية من نبات البانجو المخدر تزن (3.5) كيلو جرام، و200 جرام حشيش، وسلاح أبيض.







وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 772 حكمًا قضائيًا شملت ضبط 173 حكم حبس جزئي، و27 حكم حبس مستأنف، و407 أحكام غرامات، و160 حكم مخالفات، علاوة على ضبط 5 قضايا جنايات.

