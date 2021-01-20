الأوقاف: مسابقة الخطيب المتميز تواصل فعالياتها بكلية الدعوة بالأزهر

واصلت مسابقة الخطيب المتميز فعالياتها بكلية الدعوة الإسلامية ، والتي تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر ، ممثلة في كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة ، ولليوم الثالث على التوالي 20/ 1/ 2021م .
وأشاد أعضاء لجنة التقييم بكلية الدعوة الإسلامية بالمستوى الراقي الذي ظهر عليه الأئمة من وزارة الأوقاف ، مؤكدين أن هذه المسابقة تتسم بالحيادة المطلقة في الاختيار بين المتسابقين على أساس دقة التناول ، وسلامة اللغة ، وحسن الانتقال ، وسلاسة الأداء.
أعلنت وزارة الأوقاف أنه لا مانع من التحاق من سبق له الحصول على الدكتوراه والماجستير بالمنح المجانية م ن الحصول عليها مرة ثانية بشرط أن يسجل في تخصص آخر غير الذي حصل فيه على الدكتوراه، وكذلك الأمر بالنسبة للماجيستير تشجيعًا لأبنائنا من الأئمة والعاملين بالأوقاف على مزيد من البحث العلمي ، ويمكن بشرط ألا يكون مسجلا في أي جامعة أخرى في الوقت نفسه.