الأوقاف: مسابقة الخطيب المتميز تواصل فعالياتها بكلية الدعوة بالأزهر

واصلت مسابقة الخطيب المتميز فعالياتها بكلية الدعوة الإسلامية ، والتي تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر ، ممثلة في كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة ، ولليوم الثالث على التوالي 20/ 1/ 2021م .





وأشاد أعضاء لجنة التقييم بكلية الدعوة الإسلامية بالمستوى الراقي الذي ظهر عليه الأئمة من وزارة الأوقاف ، مؤكدين أن هذه المسابقة تتسم بالحيادة المطلقة في الاختيار بين المتسابقين على أساس دقة التناول ، وسلامة اللغة ، وحسن الانتقال ، وسلاسة الأداء.



