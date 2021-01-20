مونديال اليد.. مصر تتقدم على الاتحاد الروسي 20-14 بعد 15 دقيقة من الشوط الثاني

وتأهلت مصر إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد من المجموعة السابعة برصيد نقطتين مع منتخب السويد الذى تأهل بأربع نقاط، ومنتخب مقدونيا بلا رصيد من النقاط، فيما ينافس الاتحاد الروسي بالدور الرئيسي للبطولة بعدد 3 نقاط عن المجموعة الثامنة التى تصدرها، وتأهل معه منتخبات سلوفينيا برصيد نقطتين، وبيلاروسيا برصيد نقطة واحدة .





ووفقا للوائح البطولة فسيلتقي المنتخبات المتأهلة من المجموعتين السابعة والثامنة معًا فى مجموعة واحدة دون مواجهات بين منتخبات المجموعة الواحدة، وتأهل الثلاثة منتخبات عن كل مجموعة وفى رصيدهم النقاط التى حصدوها نتيجة مواجهة المنتخبات المنافسة لهم فى نفس المجموعة مع خصم النقاط التى حصلوها من المنتخب الذى حل فى المركز الرابع بكل مجموعة.





وصعدت مصر إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد بعد الفوز على منتخبي تشيلي ومقدونيا وخسارة واحدة من منتخب السويد، وبلغ إجمالى عدد الأهداف التى أحرزتها فى الدور التمهيدى 96 هدفًا، وتلقت شباك الفراعنة 72 هدفًا فى المباريات الثلاثة، واستطاعت حراسة مرمي المنتخب المصري التصدي لعدد 43 تسديدة من إجمالى 106 تسديدة، ويعد اللاعب محمد سند هداف المنتخب بإحرازه عدد 19 هدفًا من 19 تصويبة بنسبة نجاح 89%.













يذكر ان المجموعة الرابعة تضم السويد و الاتحاد الروسي ومصر وسلوفينيا وبيلاروسيا ومقدونيا . وقبل مباراة اليوم يحتل المنتخب السلوفيني المركز الرابع بالمجموعة برصيد نقطتين بينما يتزيل منتخب مقدونيا المجموعة بدون نقاط .