قالوا لـ صدى البلد| علي حميدة يشكو جحود الوسط الفني.. ودنيا عبدالعزيز ترد على الشامتين في مرض النجوم

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها الآتي…
علي حميدة
https://www.elbalad.news/4664394
كشف الفنان على حميدة عن تطورات حالته الصحية بعد اجراء أشعة المسح الذري داخل مستشفى معهد ناصر التي يمكث فيه لتلقي العلاج على نفقة الدولة.
وقال على حميدة في تصريح خاص لـ صدي البلد : حالتي الصحية حاليا مستقرة إلى حد ما بعد ان اجريت أشعة المسح الذري و قرر الأطباء المعالجون ضرورة الراحة بسبب الإرهاق والتعب اللذين تعرضت لهما بعد الأشعة.
وأضاف على حميدة وصوته يبدو عليه الإرهاق والتعب الشديد : أنه بدأ مرحلة العلاج وحاليا ممنوع تماما عنه الزيارة وتم تخصيص بعض الحراس لمنع أي شخص من زيارته كنوع من الاهتمام به ورعايته بشكل كامل.
وتابع حميدة : لم يسأل عنى عدد كبير من الفنانين والمبدعين ولم يقوموا بزيارتي خلال الفترة الماضية، لكن هناك عدد من الفنانين دائمي الإتصال بي منهم الفنان مصطفى كامل والفنان منير مكرم والمخرج حسام صلاح الدين والفنانة انتصار والفنان محمد محى وحسام حسنى.
بطرس دانيال
https://www.elbalad.news/4664436
قال الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما: إن إدارة المهرجان قررت مشاركة الأفلام التي تم عرضها على المنصات الإلكترونية لتدخل ضمن الاختيارات بشكل استثنائي وذلك بعد جدل ومناقشات بين أعضاء لجنة المشاهدة.
كان من المقرر أن تقتصر الأفلام التي يتم الاختيار منها على الأعمال التي ثم عرضها بدور العرض ولكن بعد مناقشات طويلة تقرر الاختيار أيضا من الأفلام التي عرضت على منصات إلكترونية بشكل استثنائي.
وأضاف بطرس في تصريح خاص لـ صدي البلد : سوف يعلن عن تفاصيل الدورة الجديدة والتي تحمل رقم 69 خلال الفترة المقبلة و جار حاليا الاتفاق على لجنة التحكيم والمكرمين.
وأوضح بطرس : أن الأفلام تم الاتفاق على اغلبها ولكن يتم الاستقرار النهائي خلال الأيام المقبلة ويتم الإعلان عنها الشهر المقبل.
كانت إدارة المهرجان قررت تأجيل الدورة الجديدة من المهرجان إلى الربيع أو الصيف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وقرار رئاسة الوزراء بتأجيل أي فعالية أو مناسبات تجنبا لانتشار الفيروس وكان من المقرر ان ينطلق المهرجان في فبراير المقبل.
فوزي إبراهيم
https://www.elbalad.news/4664555
كشف الشاعر فوزي إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين عن تفاصيل الحالة الصحية للشاعر حسن دنيا بعد إصابته بفيروس كورونا.
وقال فوزي إبراهيم في تصريحات لـ صدى البلد إن الملحن حسن دنيا حاليا في العزل، لافتا إلى أنه لايوجد تحسن في حالته منذ ثلاثة أيام.
وأوضح أن المسحة الجديدة للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية أيضا، منوها إلى أنه لم يوضع على جهاز تنفس سوى بضع ساعات عند دخوله إلى المستشفى، وبعدها عاد للتنفس الطبيعي.
وأضاف "فوزي"، أن مستشفى زايد العام ليس فيها عزل خاص بحالات كورونا ولذلك اضطروا لنقله إلى مستشفى الهرم.
كان فوزي إبراهيم كشف عن تفاصيل الحالة الصحية للشاعر حسن دنيا بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلاله حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب الشاعر فوزي إبراهيم: "تم نقل الفنان حسن دنيا من مستشفي زايد العام لعزل مستشفي الهرم، أشكر التضافر الرائع بين الجمعية والنقابة والزميل أيمن بهجت، دعواتكم بالشفا.
حسن دنيا لحن العديد من الأغاني لكبار النجوم منهم محمد منير وعمرو دياب ، ومحمد فؤاد"، وحميد الشاعري ، وحكيم، ومن اشهر الأغاني "ربك لما يريد"،"متفكرنيش"، "أودعك"، وأتخدعنا للفنان حسن الأسمر.
دنيا عبدالعزيز
https://www.elbalad.news/4663866
قالت الفنانة دنيا عبد العزيز إن النجمة إلهام شاهين كانت تدعمها بشكل كبير بعد وفاة والدتها لأنها مرت بنفس الظروف.
وأضافت دنيا عبد العزيز، خلال الندوة التي عقدها "صدى البلد": "والدتي كانت محبوبة الكل، لذلك هناك أشخاص كثيرون دعموني لم أتوقع منهم ذلك".
وتابعت: "والدتي شخص استثنائي، فهي تركت مع كل شخص موقفا معينا".
وقالت: "أنا ضد التنمر الذي يقوم به بعض الأشخاص تجاه الفنانين، خاصة في الفترة الأخيرة، الاستهزاء بالمرض والإعاقة، فهؤلاء الأشخاص بلا دين، ما ذنب الآباء والأمهات أن أبناءهم مصابون ومعاقون"