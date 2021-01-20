قالوا لـ صدى البلد| علي حميدة يشكو جحود الوسط الفني.. ودنيا عبدالعزيز ترد على الشامتين في مرض النجوم

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها الآتي…





علي حميدة

https://www.elbalad.news/4664394



كشف الفنان على حميدة عن تطورات حالته الصحية بعد اجراء أشعة المسح الذري داخل مستشفى معهد ناصر التي يمكث فيه لتلقي العلاج على نفقة الدولة.





وقال على حميدة في تصريح خاص لـ صدي البلد : حالتي الصحية حاليا مستقرة إلى حد ما بعد ان اجريت أشعة المسح الذري و قرر الأطباء المعالجون ضرورة الراحة بسبب الإرهاق والتعب اللذين تعرضت لهما بعد الأشعة.





وأضاف على حميدة وصوته يبدو عليه الإرهاق والتعب الشديد : أنه بدأ مرحلة العلاج وحاليا ممنوع تماما عنه الزيارة وتم تخصيص بعض الحراس لمنع أي شخص من زيارته كنوع من الاهتمام به ورعايته بشكل كامل.





وتابع حميدة : لم يسأل عنى عدد كبير من الفنانين والمبدعين ولم يقوموا بزيارتي خلال الفترة الماضية، لكن هناك عدد من الفنانين دائمي الإتصال بي منهم الفنان مصطفى كامل والفنان منير مكرم والمخرج حسام صلاح الدين والفنانة انتصار والفنان محمد محى وحسام حسنى.





بطرس دانيال

https://www.elbalad.news/4664436