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توك شو

عبد المنعم سعيد: ترامب يمتلك 200 مليون دولار في حساب خاص بالانتخابات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:43 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، عضو مجلس الشيوخ، إن ترامب لديه أكثر من 200 مليون دولار داخل الحساب الخاص به، معقبا "هناك بعض المقايضات التي أتمها ترامب ذات طبيعة سياسية معروفة".

وأضاف "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة اليوم"، بايدن جهّز قانونا للهجرة ستتم مناقشته أمام الكونجرس، ولكن مناقشة القانون لن تكون بالأمر السهل، وهو الآن أمام أمرين إما أن يستكمل معاداة ترامب وإما يتجه إلى تطوير البلاد.

وأضاف يجب على بايدن أن يراهن على المدى الطويل على الشعب الأمريكي، مشددا على أن كلام بايدن وتصرفاته متزنة للغاية.

وأشار إلى أن هذا الموضع يكون له تأثير على مصر أيضًا، لكن بايدن سيوقع على بعض القرارات المهمة اليوم وسيكون متواضعا جدا فى التعامل مع دول الشرق الأوسط.

وكشف عن أن أمريكا لديها 16 جهاز مخابرات، لمتابعة ما يحدث فى العالم، وتلك الأجهزة تتابع ملف الإرهاب بشكل قوي وخاص.

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