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توك شو

بعد تنصيب بايدن.. السفير الأمريكي في إسرائيل يغير تعريفه على تويتر

الخميس 21/يناير/2021 - 12:58 ص
جو بايدن
جو بايدن
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ندى عبد العزيز
علق الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية على تغيير السفير الأمريكي فى إسرائيل، تعريفه على تويتر، إلى السفير الأمريكي فى إسرائيل والضفة الغربية وغزة، إنه من المبكر أن نقول إن هذه الامور تمثل لنا كعرب شيئا جديدًا، فلا نريد أن نجرى وراء السراب مبكرًا  .

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأى عام المذاع على فضائية “Ten” أن القضية الأساسية الآن تتمثل فى طرح أمريكي للإدارة الديمقراطية التي تركز على فكرة حل الدولتين واستئناف المفاوضات وصولًا إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وأوضح  أستاذ العلوم السياسية، أن الرسائل ربما تبدو شكلية ولكن تحتاج إلى مزيد من الفحص وعدم المبالغة فيها لأننا نريد موقفًا ينصف القضية الفلسطينة و الحقوق العربية .
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