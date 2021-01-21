وسط غضب الأهالي.. شارع مدرسة ميت غمر المعمارية يعوم في مياه الصرف

سادت حالة من الغضب بين سكان شارع مدرسة ميت غمر المعمارية فى محافظة الدقهلية، حيث تحيطها مياه الصرف الصحي من كل جانب، وهو ما يتسبب في انتشار الأمراض، ونقل العدوى والفيروسات خاصةً فى ظل انتشار فيروس كورونا.





ويقول الأهالى فى رسالة بعث بها إلى خدمة "بين الناس"، بموقع "صدى البلد"، "نحن نموت بالبطيء، وتقدمنا بشكاوى كثيرة للمسؤلين لإصلاح شبكة الصرف الصحى سواء الوحدة المحلية أو مجلس المدينة أو الصرف الصحى ولا حياة لمن تنادى، ووعدونا بحل المشكلة وكلها وعود كاذبة ولا أحد بيحل ولا أحد بيهتم، والناس بتمرض وكلهم أصبحوا مصابين بأمراض مزمنة ومعرضين للاصابة بالكورونا خاصة الأطفال وكبار السن".

وأضافوا : الشارع غارق بسبب كسر ماسورة الصرف ، ،مما يؤدى الى انتشار الروائح الكريهة وانتشار القوارض والحشرات وتعرض سكان المنطقة للأمراض .





وطالب الأهالى محافظ الدقهلية التدخل لإنقاذهم والحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم من الأمراض وتوفير حياة كريمة لهم، فهم أيضا مصريون ومواطنون من حقهم حياة كريمة خالية من مسببات الأمراض شأنهم شأن جميع المصريين.





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