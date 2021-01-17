قرية شبراويش بالداقهلية غارقة فى مياه الصرف الصحى .. صور

سادت حالة من الغضب بين سكان قرية شبراويش التابعة لمركز ومدينة أجا محافظة الدقهلية، حيث تحيطها مياه الصرف الصحى من كل جانب، وهو ما يتسبب فى انتشار الأمراض، ونقل العدوى والفيروسات خاصةً فى ظل انتشار فيروس كورونا.





ويقول الأهالى فى رسالة بعث بها إلى خدمة "بين الناس"، بموقع "صدى البلد"، "نحن نموت بالبطيء، وتقدمنا بشكاوى كثيرة للمسؤلين لإصلاح شبكة الصرف الصحى سواء الوحدة المحلية أو مجلس المدينة أو الصرف الصحى ولا حياة لمن تنادى، ووعدونا بحل المشكلة وكلها وعود كاذبة ولا أحد بيحل ولا أحد بيهتم، والناس بتمرض وكلهم أصبحوا مصابين بأمراض مزمنة ومعرضين للاصابة بالكورونا خاصة الأطفال وكبار السن".





وأضاف الأهالى : شوارع عدة فى مدخل البلد ملوثة بطفح المجاري ، بسبب كسر ماسورة الصرف الرئيسيه لمدخل الرافع الفرعيه التى تخدم حوالى 7 الاف نسمه ، تسببت فى غرق وطفح الشوارع وغرق البيوت مما ادى الاهالى الى تعليه الشوارع وهذا ليس حلا وإنما أصبحت عقبة لما قام به الأهالى من ردم بيوتهم وتعليتها، إضافة إلى تلوث المياه المستخدمة فى الشرب بسبب خلط مياه الصرف بمياه الشرب، وانتشار الروائح الكريهة وانتشار القوارض والحشرات، ارتفاع منسوب المياه السطحية وزيادة الرشح، تأثرت المنازل تأثرا بالغا بسبب الطفح المتكرر وانتشار البرك خلف البيوت.





وطالب الأهالى محافظ الدقهلية بالتدخل شخصيا لإنقاذ للحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم من الأمراض وتوفير حياة كريمة لهم، فهم أيضا مصريون ومواطنون من حقهم حياة كريمة خالية من مسببات الأمراض شأنهم شأن جميع المصريين.

للتواصل من خلال

رضا الاشرم 01001866501

رضا عبدالخالق 01094341462

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