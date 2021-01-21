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أخبار العالم

الصحة البرازيلية: تسجيل 64385 إصابة جديدة و1340 وفاة بكورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 05:13 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 1340 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 212831 حالة، فيما تم تسجيل 64385 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و638249.

وأعلنت الصحة البرازيلية، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في مدينة ماناوس الأمازونية لا يمت بصلة لأي طفرة جديدة للفيروس.

وقال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو: "تفشي فيروس كورونا في مدينة ماناوس الأمازونية لم يكن مرتبطا بطفرة جديدة من الفيروس، بل هو نفس الفيروس الذي تسبب بالموجة الأولى من المرض".

وتصدرت ماناوس عناوين الصحف في الأيام الأخيرة بسبب ارتفاع معدل الوفيات بكورونا، ونقص أسطوانات الأوكسجين للمرضى الذين يعانون من حالات حرجة.
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