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أخبار العالم

الخطوة الأولى من نوعها.. 34 مليون دولار منحة من البنك الدولي للبنان لدعم لقاحات كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 09:45 ص
34 مليون دولار منحة
34 مليون دولار منحة من البنك الدولي للبنان لدعم لقاحات كورون
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دعاء أبوهشيمة
أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، موافقته على إعادة تخصيص 34 مليون دولار لدعم جهود التطعيم في لبنان الذي يكافح لاحتواء جائحة فيروس كورونا، وذلك في أول خطوة من نوعها من جانب البنك. 

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، تمثل إعادة تخصيص الأموال من مشروع المرونة الصحية في لبنان أول عملية يقوم بها البنك الدولي لتمويل شراء لقاحات للوقاية من كوفيد-19. 

وأكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان: "توفير لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل وواسع وسريع أمر بالغ الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي". 

وأوضح البنك الدولي أن قرار إتاحة الأموال جاء في أعقاب جهود السلطات اللبنانية لإجراء تقييم لمدى استعداد البلاد لعملية توزيع اللقاح وإنشاء لجنة وطنية للقاحات وإعداد مشروع الخطة الوطنية للتطعيم بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وفي سياق أخر، قال رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان، النائب عاصم عراجي، تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "في موضوع خطة توزيع اللقاح علينا أن نتعلم من أخطائنا وندع أهل العلم يقومون بعملهم وفق أطر علمية فقط لا غير".

وأضاف: "لا يمكن لهذه الخطة أن تدخل في زواريب شعوبية أو زبائنية أو مناطقية لا نفع لها". 

ويشهد لبنان الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من 6 ملايين نسمة، بما في ذلك مليون لاجئ على الأقل، ارتفاعا هائلا في الإصابات رغم الإغلاق الشامل خاصة بعدما تخطّى عدد الإصابات بكورونا الـ 6000 وتجاوز عدد الوفيّات في يومٍ واحد الـ50، لذا فإن الدولة تتجه نحو إعلان تمديد هذا القرار. 
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