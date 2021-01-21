ضبط مخالفات تموينية ومرورية وتنفيذ أحكام قضائية في أسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.





ونجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط 4 متهمين وبحوزتهم سلاحين ناريين ، بجانب كمية من نبات البانجو المخدر تزن (3) كيلو جرام ، و 550 جراما من جوهر الحشيش المخدر.





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 575 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (117) حكم حبس جزئي، و( 20 ) حكم حبس مستأنف، و( 332 ) أحكام غرامات، و( 104 ) أحكام المخالفات .









في مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية شملت ضبط 2 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و( 7 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، علاوة على ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .





وفي مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 10 قضايا مخالفات متنوعة لرفع إشغالات بالطريق العام ، وفى مجال ضبط قضايا المسطحات المائية تم ضبط تحرير محضرين ضد المخالفين لقانون حماية البيئة .





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 527 مخالفة مرورية شملت ضبط سيارة ودراجة نارية بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 83 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 88 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 89 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 119 مخالفة متنوعة.





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 6 ) حالات إيجابية لتعاطي " الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة .





وأقرأ أيضًا :وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.