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حوادث

ضبط 200 طربة حشيش مع 3 أشخاص بالبحيرة

الخميس 21/يناير/2021 - 02:09 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (200 طربة حشيش وزنت 20 كيلو جرامًا، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة) بحوزة (3 أشخاص) وذلك حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
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