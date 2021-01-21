أفلام فلسطين تنافس على جوائز جولدن جلوب

تسجل السينما الفلسطينية حضورها عبر ترشيحات جوائز جولدن جلوب العالمية، وتتواجد بفيلمين هما "بين السماء والأرض"، من إخراج المخرجة الفلسطينية نجوى نجار وبطولة منى حوا وفراس نصار، وفيلم "200 متر"، من سيناريو وإخراج أمين نايفة، وبطولة علي سليمان، لنا زريق، سامية البكري، غسان عباس، نبيل الراعي، ومحمود أبو عيطة .





وتدور أحداث فيلم ”٢٠٠ متر“ عن عائلة فلسطينية فرقها جدار الفصل العنصري الإسرائيلي حيث صار الأب يسكن في الجانب الفلسطيني، والأم والأبناء في الجانب الإسرائيلي. في أحد الأيام يدخل أحد الأبناء المستشفى وهو لا يبعد سوى ٢٠٠ مترًا عن والده. يحاول الأب الوصول إليه لكنه يحتاج للسفر في رحلة تمتد لمئتي كيلو متر.



