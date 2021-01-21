ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أفلام فلسطين تنافس على جوائز جولدن جلوب

الخميس 21/يناير/2021 - 07:36 م
فيلم 200 متر
فيلم 200 متر
Advertisements
محمد نبيـل
تسجل السينما الفلسطينية حضورها عبر ترشيحات جوائز جولدن جلوب العالمية، وتتواجد  بفيلمين هما "بين السماء والأرض"، من إخراج المخرجة الفلسطينية نجوى نجار وبطولة منى حوا وفراس نصار، وفيلم "200 متر"، من سيناريو وإخراج أمين نايفة، وبطولة علي سليمان، لنا زريق، سامية البكري، غسان عباس، نبيل الراعي، ومحمود أبو عيطة.

وتدور أحداث فيلم ”٢٠٠ متر“ عن عائلة فلسطينية فرقها جدار الفصل العنصري الإسرائيلي حيث صار الأب يسكن في الجانب الفلسطيني، والأم والأبناء في الجانب الإسرائيلي. في أحد الأيام يدخل أحد الأبناء المستشفى وهو لا يبعد سوى ٢٠٠ مترًا عن والده. يحاول الأب الوصول إليه لكنه يحتاج للسفر في رحلة تمتد لمئتي كيلو متر.

الفيلم من كتابة وإخراج أمين نايفه ومن إنتاج شركة "عودة للأفلام" وشارك في التمثيل عدة نجوم سينمائيين علي رأسهم علي سليمان، ولنا زريق، وسامية البكري، وغسّان عبّاس، ونبيل الراعي، ومعتز ملحيس، وغسان الأشقر، وآنا امتنبرغر، ومحمود أبو عيطة. تركز تصوير أحداث الفيلم في محافظة طولكرم، وبالإضافة إلى جنين ورام الله.

”أمين نايفه“  ُولد عام ١٩٨٨ في فلسطين ونال بكالوريوس في التمريض من "جامعة القدس" عام ٢٠١٠، بعد ذلك بعامين نال شهادة في الإنتاج من ”معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية“ في الأردن، وأخرج أمين عددا من الأفلام القصيرة التي نالت جوائز في مهرجانات سينمائية.

أعمال أمين نايفه تتضمن عدة أفلام وثائقية مثل ”الصاعد“ ،”العيدية“، و ”زمن معلق“، بإضافة الي الفيلم القصير ”العبور“، أما ”٢٠٠ متر“ فهو أول فيلم روائي طويل له.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

3 أعمال لـ فيلم كلينك تمثل الدول العربية لترشيحات جائزة الأوسكار

الفيلم الفلسطيني بين الجنة والأرض ينطلق تجاريًا في سينما زاوية الأربعاء المقبل

بحضور مخرجته.. الفيلم الفلسطيني بين الجنة والأرض ينطلق تجاريًا.. غدا

طارق الشناوي: السينمائيين زورت نتيجة التصويت لترشح فيلم لما بنتولد لـ الأوسكار

بحضور صناع السينما.. تفاصيل العرض الخاص لفيلم "بين الجنة والأرض"

استمرار عرض فيلم بين الجنة والأرض للأسبوع الثاني في سينما زاوية

ترشيحاتنا

رسمياً.. بيراميدز يطلب حكامًا أجانب لمواجهة الأهلي بالدوري

خالد الجندي يرد على القائلين بعدم وجود نص صريح للحجاب في الإسلام

دا انتي شكلك أمه.. ريهام عبد الغفور تتعرض للتنمر بعد ظهورها مع زوجها

محمد فضل عن تخفيف عقوبة "وادي والشناوي": قرار فردي

بسبب زيادة حالات كورونا الحرجة.. بريطانيا تحول حافلات الركاب لسيارات إسعاف ومستشفيات متنقلة

أفشة يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي فى شباك المقاولون العرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة

سعر ومواصفات بورش تايكان 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور