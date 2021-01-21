ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد 16 عامًا في منصب مستشارة ألمانيا.. ميركل تفجر مفاجأة عن منصبها التالي بعد ترك الحكم

الخميس 21/يناير/2021 - 04:51 م
انجيلا ميركل
انجيلا ميركل
Advertisements
على صالح
استبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس الترشح للبرلمان أو أي منصب سياسي آخر بمجرد تنحيها عن منصب المستشارة.

وقالت في مؤتمر صحفي "لن أترشح مرة أخرى ... سواء لمنصب مشرع في البوندستاج أو حتى كـ مستشارة".

وأضافت ميركل أن هذا ينطبق على "أي وظيفة سياسية".

واعترفت المستشارة الألمانية أنه كان من الصعب عليها الموافقة على فترة رابعة على رأس الحكومة الفيدرالية في عام 2017، لكنها لم تندم على هذا القرار بعد انتشار وباء فيروس كورونا.

وسيتوجه الألمان إلى صناديق الاقتراع في سبتمبر لانتخاب برلمان فيدرالي جديد، والذي سيصوت على المستشار المقبل الذي سيحل محل ميركل. 

وشغل السيدة البالغة من العمر 66 عامًا أعلى منصب في البلاد منذ ما يقرب من 16 عامًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من فتاة الكحل إلى مستشارة ألمانيا.. لحظات لا تنسى في حياة أنجيلا ميركل

زوجي يغسل الملابس.. أبرز تصريحات أنجيلا ميركل عن حياتها الشخصية.. فيديو

خلفا لميركل.. حزب المستشارة الألمانية ينتخب زعيما جديدا له

خلفا لميركل.. فوز أرمين لاشيت برئاسة الحزب المسيحي الألماني

أرمين لاشيت .. هل يصبح حليف ميركل المخلص خليفة المرأة الحديدية في حكم ألمانيا؟

ترشيحاتنا

2.5 مليون زائر.. تعرف على موعد تشغيل أكبر عجلة دوارة في إفريقيا بالقاهرة.. شاهد

دموع إيفانكا الأبرز.. عيون تبكي في حفل تنصيب بايدن ورحيل ترامب| صور

تأجيل مباراة الأهلى والمريخ السودانى بدوري أبطال أفريقيا.. اعرف السبب

القصة الكاملة لمقتل شرطيين سعوديين ورهينة في إطلاق نار بالرياض

المقاولون العرب يتقدم بالهدف الأول أمام الأهلي بقدم باسم علي

هزة أرضية بقوة 5 ريختر بالمحافظات الساحلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر: الطفرات الجديدة من فيروس كورونا قد تضعف اللقاح

طريقة علاج السيلوليت في الفخذين

بإطلالة من الستينيات.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها على إنستجرام