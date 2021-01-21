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فن

درة وزوجها يخطفان الأنظار في أحدث ظهور.. صور

الخميس 21/يناير/2021 - 07:02 م
درة وزوجها
درة وزوجها
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محمد بدران

نشر هاني سعد، صورة تجمعه بزوجته الفنانة التونسية درة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت درة وزجها بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت "فستانا أسود قصيرا مطرزا، وتركت شعرها منسدلًا على الكتفين، نالت إعجاب متابعيها.


واحتفلت درة زروق، في نوفمبر الماضي، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.


يذكر أن آخر أعمال درة فيلم "يوم وليلة" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة، شادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

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